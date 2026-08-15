“Lai maksā paši!”: Iedzīvotāji prasa pielikt punktu deputātu kompensācijām

Iniciatīvas autors, Andris feldmanis, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, uzskata – laikā, kad valsts budžetā trūkst līdzekļu veselības aprūpei, izglītībai un iekšējai drošībai, deputātiem nebūtu jāatrodas privileģētākā situācijā par citiem strādājošajiem.
"Katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīvesvietu. Ikdienā daudzi veselības un sociālās aprūpes darbinieki, pedagogi dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīvesvietu citā pilsētā, sedzot šos izdevumus no saviem ienākumiem. Ņemot vērā, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres (viesnīcas) izdevumus, nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie", teikts iniciatīvā.
Sabiedrības iniciatīvu platformā “ManaBalss.lv” nepilna mēneša laikā jau vairāk nekā 12 000 cilvēku atbalstījuši priekšlikumu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres jeb viesnīcas izdevumu kompensācijas.
Pašlaik normatīvie akti paredz, ka deputātiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju, bet tiem parlamentāriešiem, kuri dzīvo vairāk nekā 39 kilometrus no Rīgas, iespējams kompensēt arī dzīvojamās telpas vai viesnīcas izdevumus.
Iniciatīvas iesniedzēji norāda, ka no 2022. gada novembra līdz 2026. gada aprīlim šādās kompensācijās deputātiem izmaksāti vairāk nekā 1,029 miljoni eiro no valsts budžeta līdzekļiem.
"Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam,"teikts iniciatīvas pamatojumā.
Lai kompensācijas atceltu, rosināts grozīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Saeimas kārtības rulli. Iniciatīvas autori uzskata, ka tādējādi ietaupīto valsts budžeta naudu varētu novirzīt sabiedrībai nozīmīgākām vajadzībām.