Konkrētajā gadījumā kaitēt avīzei mēģināja partijas “Jaunā Vienotība” politiķe Dace Kļaviņa, kura amatu apvienošanas kārtībā ir gan veselības ministra padomniece, gan Ogres novada domes deputāte. Iecerētā kaitniecība Kļaviņai izdevās tikai daļēji. Viņas iesnieguma dēļ tika traucēts redakcijas darbs, paskaidrojumu sniegšanai izniekots laiks, ko, protams, apmaksā izdevējs. Plašāk palūkojoties, izniekots arī valsts administratīvais resurss. Mazāks uztraukums par Kļaviņas izniekoto laiku – tas lai paliek uz viņas pašas – valsts amatpersonas – sirdsapziņas. Taču izniekoti arī daudz vērtīgāki resursi. Valsts policijā šīs resoriskās pārbaudes veikšanā tika iesaistīti vismaz divi darbinieki – inspektors un galvenais inspektors. Un, tā kā Valsts policijas darbs tiek apmaksāts no valsts budžeta, faktiski deputātes Kļaviņas izklaides apmaksāja nodokļu maksātāji. Tieši tik vienkārši.
Kas tad “Jaunās Vienotības” biedrenei Kļaviņai nepatīk, lasāms policijas sūtītajā pieprasījumā:
“Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknis ir saņēmis Daces Kļaviņas iesniegumu, un 12.02.2026. g. uzsākta resoriskā pārbaude Nr. 007447 par to, ka preses izdevumā publicētas nepatiesas ziņas un persona apmelota. D. Kļaviņa iesniegumā norāda, ka “Ogres Vēstis Visiem” redaktors Imants Vīksne 2025. gada 11. novembra numurā par viņu publicēja ziņas ar nosaukumu “Kļaviņa zaudē darbu ministrijā”, un norāda, ka tas neatbilst patiesībai, kā arī lūgusi atsaukt rakstu, taču tas netika izdarīts. Apgalvo, ka nepatiesas ir frāzes – “zaudē darbu ministrijā” un “vairākkārt publiskajā telpā izplatīju patiesībai neatbilstošas ziņas par slimnīcu, tās darba kvalitāti un saimniecisko darbību”. Kā arī “Kļaviņa ir tāds pats minjons kā pārējie”.”
Jāatgādina, šajā nelielajā publikācijā tika aprakstīts Daces Kļaviņas klupiens karjeras kāpnēs – no ministrijas parlamentārās sekretāres par vienu no sava partijas biedra Hosama Abu Meri 14 padomniekiem (šobrīd jau no 16). Rakstā arī atgādināts par šī klupiena fonu – Daces Kļaviņas konfliktu ar Ogres slimnīcas kolektīvu. Savukārt par minjoniem šajā rakstā vispār nekas nav teikts. Frāze “Kļaviņa ir tāds pats minjons kā pārējie” tur piekabināta no pavisam citas publikācijas – viedokļraksta, kurā multiplikācijas minjonu tēls izmantots Ogres novada domes opozīcijas hiperbolizētam raksturojumam, kurā organiski iekļaujas arī Dace Kļaviņa.
Tā kā resoriskajā pārbaudē laikrakstam un tā redaktoram nekāds statuss netika piešķirts, izvērstu skaidrojumu par resoriskās pārbaudes rezultātiem un pamatojumu kriminālprocesa atteikumam redakcija nav saņēmusi. Taču pats fakts, ka lieta izbeigta, to neuzsākot, ļauj izdarīt drošticamu secinājumu, ka policijas ieskatā taisnība ir laikrakstam, nevis biedrenei Kļaviņai. Un proti: preses izdevumā nav publicētas nepatiesas ziņas un persona nav apmelota.