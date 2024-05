Deputāti rosina dažu agrāko pašvaldību, tostarp Ikšķiles atjaunošanu

AS frakcija rosina Ikšķiles novada un Ozolnieku novada atjaunošanu. Priekšlikums paredz, ka Ikšķiles novadu veidotu Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts, atdalot šīs teritorijas no pašreizējā Ogres novada. Savukārt Ozolnieku novadu veidotu Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts un Salgales pagasts, kas tiktu nodalīti prom no pašreizējā Jelgavas novada.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Augusts Brigmanis (ZZS) rosina atjaunot Kandavas novadu, kura teritorija pašlaik atrodas Tukuma novadā. Atbilstoši priekšlikumam atjaunoto Kandavas novadu veidotu Kandavas pilsēta, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts un Zemītes pagasts.

"Apvienotā saraksta" (AS) vārdā tās vadītājs Edgars Tavars, kā arī ZZS deputāti Andris Bērziņš un Gunārs Kūtris rosina Babītes novada atjaunošanu, to atdalot no pašreizējā Mārupes novada.

Piedāvājums paredz, ka Babītes novada administratīvais centrs būtu Piņķi un novadu veidotu Babītes pagasts un Salas pagasts.