Pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale sniedza juridisko skaidrojumu saistībā ar M. Martinsona iesniegumu, norādot, ka deputāts ir darba ņēmējs un viņš nevar atteikties no darba atlīdzības. Likuma “Par pašvaldībām” 18. panta trešā daļa noteic, ka par piedalīšanos domes un komisijas sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu domes deputāti saņem atlīdzību. Arī Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 12. panta otrajā daļā noteikts, ka par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Atlīdzības likumam. Saskaņā ar Atlīdzības likuma 3. panta 61. daļu pašvaldības domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, saņem mēnešalgu atbilstoši Atlīdzības likuma 5. pantam, kas nosaka pašvaldību deputāta mēnešalgas maksimālo apmēru, vienlaikus paredzot, ka pašvaldības dome savos iekšējos normatīvajos aktos nosaka algas noteikšanas kārtību un apmēru.
Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. pantā norādīts, ka pašvaldības deputāts ir darba ņēmējs, tātad par deputāta pienākumu pildīšanu ir jāsaņem Atlīdzības likumā un pašvaldības domes iekšējos normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība.
Šī gada 1. jūlijā Ogres novada pašvaldības dome apstiprināja nolikumu par Ogres novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kartību. Saskaņā ar šo nolikumu domes deputātam darba stundas likme ir 7,78, atlīdzība tiek aprēķināta proporcionāli nostrādātajam laikam, bet ne vairāk kā 103 stundas mēnesī (tātad Ogres novada pašvaldības domes deputāts var saņemt 801,34 mēnesī pirms nodokļu nomaksas).
M. Martinsons sēdē skaidroja, ka viņš vēlas atteikties no atlīdzības par deputātu pienākumu pildīšanu, lai varētu iegūtu bezdarbnieka statusu, vienlaikus saglabājot deputāta mandātu. M. Martinsons uzskata, ka viņš kā sabiedriski aktīvs deputāts nesaņem adekvātu samaksu par savu darbu, tāpēc vēlas reģistrēties bezdarbniekos un izmantot bezdarbnieka pabalstu. M. Martinsons norādīja, ka viņš ilgus gadus ir maksājis valstij nodokļus un tagad vēlas izmantot arī paša veidoto sociālo nodrošinājumu.
E. Helmanis, atbildot uz M. Martinsona skaidrojumu, norādīja, ka šāda argumentācija ir ļoti vāja un izklausās pēc sava veida shēmošanas. E. Helmanis arī atgādināja, ka savulaik, lai M. Martinsons kļūtu par Ikšķiles domes deputātu, trīs ievēlētajiem deputātiem nācās atteikties no mandāta. “Man šāda rīcība ir nepieņemama – mūs ir ievelējuši iedzīvotāju, un šāda rīcība ir vēlētāju apmānīšana. Gribu, lai jaunā dome savu darbu uzsāktu bez jelkādas shēmošanas un pašlabuma meklēšanas,” uzsvēra domes priekšsēdētājs, norādot, ka alga, kādu var saņemt Ogres novada domes deputāts, ir ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem.
Kā rīkoties situācijās, kad deputāts vēlas kļūt par bezdarbnieku? Acīmredzot vienīgais veids, kā to izdarīt, it atteikties no deputāta mandāta.