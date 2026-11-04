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Trešdiena, 4. novembris, 2026 11:09

Desmit metrus plata saule - Ogrē uzstādīts jauns vides objekts

Ogresnovads.lv/OgreNet
Desmit metrus plata saule - Ogrē uzstādīts jauns vides objekts
Foto: Vitolds Gabrāns
Trešdiena, 4. novembris, 2026 11:09

Desmit metrus plata saule - Ogrē uzstādīts jauns vides objekts

Ogresnovads.lv/OgreNet

Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem, Ogrē, Rīgas ielas un Kalna prospekta rotācijas aplī, izvietots jauns, iespaidīgs vides objekts – vairāk nekā desmit metrus plata, izgaismota uzlecošā saule.

Tā simbolizē latviešu tautas brīvības alkas, valstiskuma dzimšanu un ticību Latvijas nākotnei, norāda Ogres novada pašvaldība. 

Uzlecošās saules simbolam ir īpaša vieta Latvijas vēsturē. Jau Pirmā pasaules kara laikā to savos karogos un zīmotnēs izmantoja latviešu strēlnieki, kuriem saule simbolizēja gaismu, cerību un apņēmību cīnīties par savu zemi. Vēlāk uzlecošā zelta pussaule kļuva par vienu no Latvijas valsts ģerboņa centrālajiem elementiem, simbolizējot jaunas valsts dzimšanu un tautas ceļu uz brīvību.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Egils Helmanis uzsver: “Latviešu strēlnieki bija vieni no tiem, kuri ar savu drosmi un pašaizliedzību lika pamatus mūsu tautas pašapziņai un vēlākajām cīņām par neatkarīgu Latviju. Saule viņu karogos bija cerības un ticības simbols – ticības tam, ka mūsu tautai būs sava valsts un sava nākotne. Šodien mēs dzīvojam brīvā Latvijā, bet nedrīkstam aizmirst, ka šī brīvība nav nākusi viegli. Par to ir cīnījušās un dzīvību atdevušas vairākas paaudzes. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu valsts simboli nebūtu tikai attēli vēstures grāmatās, bet būtu redzami arī mūsu ikdienā, atgādinot, kas mēs esam un kādas vērtības mums jāsargā. Tieši tādēļ vēlamies, lai arī Ogrē lecošā saule atgādina ikvienam – Latvija ir mūsu zeme, mūsu atbildība un mūsu nākotne”.

Jaunais vides objekts veidots kā divpusēja, izgaismota desmit metrus plata konstrukcija. Tās izgatavošanā izmantots metāla karkass un triecienizturīgs polikarbonāts ar dzeltenu, daļēji caurspīdīgu vitrāžas pārklājumu. Saules kontūras un stari izgaismoti ar LED apgaismojumu, kas ļauj simbolam būt labi saskatāmam arī diennakts tumšajā laikā.

Objekta izgatavošanā īpaša uzmanība pievērsta konstrukcijas izturībai un piemērotībai Latvijas laikapstākļiem. Tas paredzēts atkārtotai uzstādīšanai, lai uzlecošās saules simbols Ogres novada pilsētvidē varētu atgriezties arī turpmākajos gados.

Vides objekts izvietots valsts svētku mēnesī, kad 11. novembrī – Lāčplēša dienā – pieminam mūsu Latvijas brīvības cīnītājus un 18. novembrī svinam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pēc svētku perioda beigām to paredzēts demontēt un uzglabāt nākamajām izmantošanas reizēm.

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