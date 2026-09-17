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Ceturtdiena, 17. septembris, 2026 09:00

Dienas gaitā laiks skaidrosies, līs tikai vietām un īslaicīgi

LETA
Dienas gaitā laiks skaidrosies, līs tikai vietām un īslaicīgi
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 17. septembris, 2026 09:00

Dienas gaitā laiks skaidrosies, līs tikai vietām un īslaicīgi

LETA

Ceturtdien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina.

Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, kā arī lietusgāžu laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+19 grādi.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs +18 grādus.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala, virs Latgales vēl atrodas aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1004-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

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