-Emocijas, emociju higiēna un emocionālā noturība ikdienā
-Vingrošanas nodarbība organisma funkcionālo spēju uzlabošanai
-Veselīgs uzturs dzīves otrajā pusē
-Veselīgu un ekonomisku uzkodu pagatavošanas meistarklase
Lēdmanē - 20.septembrī plkst.9.30 Lēdmanes tautas nams, “Aivas”
Jumpravā - 21.septembrī plkst.11.30 Jumpravas kultūras nams, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts.
Lielvārdē - 24.septembrī plkst.9.30 Lielvārdes Sociālā dienas aprūpes centrs, Ausekļa iela 3, Lielvārde.
Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.