Ceturtdiena, 09.10.2025 20:23
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:23
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 9. septembris, 2021 19:30

Dienas nometne senioriem “Veselīgs dzīvesveids visu mūžu”

lielvarde.lv
Dienas nometne senioriem “Veselīgs dzīvesveids visu mūžu”
Ceturtdiena, 9. septembris, 2021 19:30

Dienas nometne senioriem “Veselīgs dzīvesveids visu mūžu”

lielvarde.lv

Tiek rīkota dienas nometne senioriem, kurā izzināsim dzīves otrās puses dzīvesveida paradumu izveidošanu un nostabilizēšanu, dalīsimies pieredzē par piepildītu un aktīvu dzīvi šajā dzīves posmā.

-Emocijas, emociju higiēna un emocionālā noturība ikdienā
-Vingrošanas nodarbība organisma funkcionālo spēju uzlabošanai
-Veselīgs uzturs dzīves otrajā pusē
-Veselīgu un ekonomisku uzkodu pagatavošanas meistarklase


Lēdmanē - 20.septembrī plkst.9.30 Lēdmanes tautas nams, “Aivas”

Jumpravā - 21.septembrī plkst.11.30 Jumpravas kultūras nams, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts.

Lielvārdē - 24.septembrī plkst.9.30 Lielvārdes Sociālā dienas aprūpes centrs, Ausekļa iela 3, Lielvārde.

Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Pieteikšanās –

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?