-Emocijas, emociju higiēna un emocionālā noturība ikdienā.
-Vingrošanas nodarbība organisma funkcionālo spēju uzlabošanai.
-Veselīgs uzturs dzīves otrajā pusē.
-Veselīgu un ekonomisku uzkodu pagatavošanas meistarklase.
18.martā Ķeguma Tautas namā plkst.10.00. Pasākumā drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
Vietu skaits ierobežots, tādēļ pieteikšanās obligāta, rakstot uz
Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).