Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 15. marts, 2022 19:45

Dienas nometne senioriem "Veselīgs dzīvesveids visu mūžu"

lielvarde.lv
Dienas nometne senioriem "Veselīgs dzīvesveids visu mūžu"
Otrdiena, 15. marts, 2022 19:45

Dienas nometne senioriem "Veselīgs dzīvesveids visu mūžu"

lielvarde.lv

Dienas nometne senioriem, kurā būs iespēja izzināt dzīves otrās puses dzīvesveida paradumu izveidošanu un nostabilizēšanu, dalīsimies pieredzē par piepildītu un aktīvu dzīvi šajā dzīves posmā:

-Emocijas, emociju higiēna un emocionālā noturība ikdienā.
-Vingrošanas nodarbība organisma funkcionālo spēju uzlabošanai.
-Veselīgs uzturs dzīves otrajā pusē.
-Veselīgu un ekonomisku uzkodu pagatavošanas meistarklase.


18.martā Ķeguma Tautas namā plkst.10.00. Pasākumā drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Vietu skaits ierobežots, tādēļ pieteikšanās obligāta, rakstot uz

Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?