Krusta kalna izveidotāja, ķegumiete Inta Brokāne, kura sabiedrībā plašāk zināma kā Krusta kalna Inta, sociālajos tīklos aprīļa beigās ar sāpēm paziņoja, ka viņas mūža darbs ir praktiski iznīcināts, un dalījās ar video no notikuma vietas.
"Viss te ir spārdīts ar kājām, lauzts, lai izlaustu no skrūvēm svečturus. Jēzus var redzēt, kā ir mīcīts. Viss ir apzināti lauzts un plēsts, pat svečturis ir pamaisījis. Bēdīgs skats..." viņa teica publicētajā video, kurā redzami nodarītie postījumi.
Šo vietu I.Brokāne sāka veidot 1997. gada 20. jūnijā. Iniciatīvas pamatā bija Dieva aicinājums, ko viņa personīgi bija sajutusi. Reiz intervijā žurnālam “Kas Jauns” viņa stāstīja, ka redzējusi pārdabisku vīziju, kurā viņai zināmi mirušie lūguši uzstādīt krustu. Vēlāk viņai atklājies arī Jēzus Kristus, lai norādītu uz vietu, kur tam jāatrodas.
Kopš tā laika šis kalns, kas tiek uzskatīts par spēcīgu enerģētisku vietu, pamazām tika piepildīts ar krustiem, ko šeit nogādāja dažādu konfesiju pārstāvji, padarot to par tādu kā Lietuvas slavenā Krustkalna "mazo brāli". Gadu gaitā šī vieta kļuvusi arī par nozīmīgu tūrisma galamērķi, piesaistot tūkstošiem apmeklētāju un svētceļnieku no tuvākām un tālākām vietām.
Sabiedrības reakcija uz notikušo ir asa un emocionāla. Interneta vidē cilvēki neslēpj sašutumu.
Lūk, spilgtākie komentāri!
“Dzīvē visam ir bumeranga efekts.”
“Dēmoni plosās! Savā ziņā tā ir zīme, ir par ko aizdomāties. Nekas nenotiek tāpat vien, arī “zvēri” uzbrūk ar vēstījumu.”
“Tie, kas izdarījuši, tiem būs bēdas. Tādas vietas nedrīkst, jo tur guļ mirušo paaudzes.”
“Šausmas! Vai tik tiešām mums nekas nav svēts?”
“Dieva nemaz nebaidās…”