Himnas vārdi

Sākumvārdi «Dievs, svētī Latviju!» sasaucas ar vairāku citu Eiropas valstu himnām,

kas sākas ar vēršanos pie Dieva, lūdzot sargāt zemi un/vai tās valdnieku

(salīdzinājumam – cariskās Krievijas, tālaika Austroungārijas, Lielbritānijas himna

un citas). Viens no prototipiem varēja būt dziesma «Dievs, svētī Kurzemi!», kas

iekļauta Kurzemes skolotāju Ernesta Ferdinanda Šēnberga un Matīsa Vītiņa «Kabatas

grāmatiņā ar daudz lustīgām ziņģēm» (1856) un dziedāta skolās ar tālaika Vācijas

himnas «Heil dir im Siegerkranz» («Slava kara uzvarētājam») melodiju. Vidzemē šī

dziesma skanējusi ar tekstu «Dievs, svētī Vidzemi!». Taču, ietverot tekstā vārdu

«Latvija», dziesma guva jaunu iedarbības spēku: tā apliecina atmodas laikmetam

raksturīgo vēlmi apvienot visu latviešu nāciju. Vārdkopās «latvju meitas», «latvju

dēli» parādās jēdziens «latvis», kas 19. gadsimta otrās puses dzejā tika izmantots kā

apzīmējums senlatviešiem. Tā iekļāvums himnas tekstā sasaucas ar atmodas laikmeta

tendenci uzlūkot senlatviešu periodu kā simbolu tautas zaudētajai brīvībai, uz kuras

atgūšanu jātiecas nākotnē. Vārdkopā «kur latvju dēli dzied» īpaši zīmīgs ir

dziedāšanas izcēlums, jo himnas rašanās laikposmā un līdz pat mūsdienām tā ir viena

no būtiskākajām latviešu nacionālās identitātes izpausmēm.



Oriģinālversijā dziesmas teksta pirmā dzejrinda bijusi tāda pati, kā tagad, – «Dievs,

svētī Latviju» –, taču trešā rinda beigusies ar vārdu «Baltiju», nevis «Latviju»; arī otro

pantu noslēdzis vārds «Baltijā», nevis «Latvijā». «Dievs, svētī Latviju!» mūzikas

valodas raksturiezīmes ir akordu faktūra, funkcionāli skaidra harmonija un simetriski

veidota forma. Rakstot dziesmu, Baumaņu Kārlis, domājams, orientējies arī uz

Eiropas valstu himnu stilistiku.



Himnas rašanās

Dziesma tapusi 1872. gadā Pēterburgā (sākotnējā versija rakstīta vīru korim a

cappella). 1873. gada 26. martā komponists, kurš bija viens no ievērojamākajiem

latviešu atmodas pārstāvjiem, vēstulē no Pēterburgas nosūtījis Rīgas Latviešu

biedrības I Vispārējo dziesmu svētku komitejai vairākas dziesmas ar piedāvājumu

atskaņot tās svētkos. Divas no tām tika iekļautas kopkora programmā, taču «Dievs,

svētī Latviju!» svētku repertuārā neparādījās. Tomēr svētku atklāšanas sarīkojumā

Rīgas Latviešu biedrības zālē 1873. gada 26. jūnijā šo dziesmu pirmatskaņoja Baltijas

Skolotāju semināra audzēkņu vīru koris Jāņa Dreiberga vadībā. «Tā bija dziesma, kas

ar varenu jūsmināšanas spēku cildina uz tēvijas mīlestību. Dziesma, kas varēs būt

aizmirsta tikai tad, kad neatradīsies vairs nevienas latviski jūtošas sirds,» – tā pēc

dziesmas atskaņošanas rakstīja toreizējo dziesmu svētku dalībnieks rakstnieks Matīss

Kaudzīte.



1874. gadā tā publicēta Baumaņu Kārļa dziesmu krājumos «Austra» (pirmiespiedums,

jauktajam korim un klavierēm) un «Līgo» (līdzīgi kā sākumversijā, vīru korim).

Dziesmu svētku kopkorī dziesma pirmo reizi tika dziedāta tikai 1895. gadā IV

Vispārējos latviešu Dziesmu un mūzikas svētkos Jelgavā, kad dziesmas tekstā, bet ne

nosaukumā, vārdu «Latvija» nomainīja ar «Baltija»:

Dievs, svētī Baltiju,

Mūs’ dārgo tēviju!

Svētī jel Baltiju,

Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied,

Kur latvju dēli dzied,

Laid mūs tur laimē diet.

Mūs’ Baltijā!

Apsīšu Jēkabs pēc Jelgavas dziesmu svētkiem rakstīja: ««Dievs, svētī Latviju!» var

cienīgi līdzās stāties labākajām tautu himnām; no liela dziedātāju pulka dziedātai, šai

dziesmai varens iespaids, kas ar orķestra pavadīšanu top vēl lielāks.» 1905. gada

revolūcijas laikā vārdu «Baltija» atkal nomainīja pret «Latviju». Ar laiku «Dievs,

svētī Latviju!» kļuva par visas latviešu tautas lūgšanu un pamazām nostiprinājās kā

latviešu tautas himna.



Oficiāli himnas statuss dziesmai «Dievs, svētī Latviju!» apstiprināts jau pēc Latvijas

Republikas dibināšanas – 1920. gada 7. jūnijā. Pirms lēmuma pieņemšanas sabiedrībā

noritējusi diskusija arī par citiem himnas variantiem: konkurentes bijušas Jurjānu

Andreja «Nevis slinkojot un pūstot», «Dievs, dod mūsu tēvu zemei» un Alfrēda

Kalniņa «Latvju himna-1917» («Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē»). 1928.

gada 25. septembrī Ministru kabinets izsludināja noteikumus par valsts himnu, kas

vēlreiz apstiprināja par himnu «Dievs, svētī Latviju!» un paredzēja sodu par tās

izpildījumu nepiemērotos apstākļos.



Himnas statusu «Dievs, svētī Latviju!» oficiāli zaudēja 1945. gada 19. jūlijā (šajā

dienā par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himnu tika apstiprināta Anatola

Liepiņa «Dziesma par Padomju Latviju»), bet atguva to 1990. gada 15. februārī ar

LPSR Augstākās Padomes pieņemto likumu «Par Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas valsts himnu», kas bija spēkā līdz 1998. gada 19. februārim, kad Latvijas

Republikas 6. Saeima pieņēma jaunu likumu «Par Latvijas valsts himnu».