Piesakies šeit:
Diskusijas mērķis ir kopīgi rast piemērotāko risinājumu ēkas Rīgas ielā 12, Ķegumā nākotnes pielietojumam!
Programmā:
10:00 Biedrība "Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"", Iluta Jansone
Aptauja "Sabiedrības ēka sabiedrībai"
10:30 Biedrība "RADI Jaunjelgavā", Jaunjelgavas novada tūrisma centrs, Kristīne Kalēja
Sabiedrības iesaiste tūrismā.
Radošā amatniecība.
11:00 Nodibinājums "Koprades māja Skola6", Radošo industriju centrs, Dita Trapenciere
No tukšas ēkas uz koprades māju.
Ceļš, pieredze.
11:30 PPP biedrība "Zied zeme", Koprades telpa "CoLabora Lielvārde",
Krista Andersone-Krūmiņa
Koprades telpas lauku reģions.
Nacionālā, starptautiskā pieredze.
12:00 Noslēguma diskusijas.
Brīvais mikrofons.
Aicinām Ķeguma novada aktīvos iedzīvotājus un citus interesentus pieteikties dalībai pasākumā, aizpildot pieteikuma anketu, līdz 2021.gada 18.marta plkst. 17.00. Pasākums norisināsies zoom.us tiešsaistes platformā. Piekļuves saite pasākumam Jums tiks nosūtīta pusstundu pirms pasākuma.
20.martā Biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"" sadarbībā ar Ķeguma novada pašvaldību aicina Ķeguma novada iedzīvotājus uz tiešsaistes pasākumu - diskusiju.