Ņemtne par ziedojuma izmaksām
Pašvaldības īpašumā atrodas transportlīdzeklis «VW Caravelle», kura atlikuma vērtība uz 2024. gada 15. decembri ir apaļa nulle eiro. Tā tehniskais stāvoklis neļauj veikt drošus pārvadājumus, tas netiek ekspluatēts un nav nepieciešams citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tādēļ būtu lietderīgi to nodot Ukrainai.
Sagatavotajā lēmumprojektā, par ko nedaudz diskutēja deputāti, noteikts, ka ziedojuma vērtību 850 eiro veido transportlīdzekļa īpašuma tiesību pārreģistrācija; ar transportlīdzekļa transportēšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā degvielas, apdrošināšanas, maksas ceļu nodevas un muitas izdevumi līdz ziedojuma piegādes vietai Ukrainā; kā arī Ogres novada pašvaldības transportlīdzekļa vadītāja komandējuma izdevumi – apdrošināšana, dienas nauda, naktsmītnes maksa un sabiedriskā transporta biļete mājupceļam.
Lēmumprojektā tika paredzēts uzdot Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļai organizēt transportlīdzekļa remontu, ja tāds ir nepieciešams dalībai satiksmē, kā arī nodrošināt degvielas un apdrošināšanas polises iegādi ceļam līdz piegādes vietai Ukrainā, reģistrācijas dokumentu noformēšanu, lai transportlīdzekli varētu nogādāt galamērķī.
Opozīcijas deputāti pauda bažas par lēmumprojektā iekļautajiem 850 eiro izdevumiem, jautājot, kas tieši tajos ietilpst un vai automašīna vispār ir braukšanas kārtībā. Viņi aicināja precizēt remonta izmaksas ar konkrētu tāmi vai izņemt šo pozīciju no projekta.
Izpilddirektora vietniece Dana Bārbale skaidroja, ka auto ir pietiekami labā tehniskā stāvoklī, lai to transportētu uz Ukrainu. Tomēr, ņemot vērā garo ceļu un neparedzētos apstākļus, remonta izdevumi var rasties jebkurā brīdī. Ja tie nebūtu iekļauti jau tagad, būtu nepieciešama jauna ārkārtas sēde un lēmuma pieņemšana, kas kavētu palīdzības sniegšanu.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš aicināja atbalstīt lēmumprojektu, uzsverot, ka šobrīd automašīna ir transportējamā stāvoklī, bet neparedzētos izdevumus ceļā varēs segt no pašvaldības līdzekļiem. Šāda pieeja esot praktiska un operatīva.
Vai visiem «papīriem» jābūt latviski?
Otrs diskusiju punkts bija saistīts ar Ukrainas puses nosūtītajām vēstulēm, kas nebija iztulkotas latviešu valodā. Opozīcijas pārstāvis Mariss Martinsons uzsvēra, ka dokumentiem jābūt valsts valodā, atsaucoties uz Valsts valodas likumu. Martinsonam, kā pats raksturoja, tas izraisīja «bišķiņ izbrīnu».
Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja skaidroja, ka tulka pieaicināšana prasītu papildu līdzekļus un laiku, bet šajā gadījumā dokumenti ir informatīvi un neierobežo lēmuma pieņemšanu. D. Bārbale papildināja, ka Valsts valodas likums pieļauj izskatīt dokumentus bez tulkojuma, ja vien netiek slēgts līgums, kad tulkojums būtu nepieciešams. Proti, saskaņā ar likumu valsts un pašvaldību iestādes, organizācijas un uzņēmumi no ārvalstīm saņemtos dokumentus izņēmuma gadījumā var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.
Atvars Lakstīgala norādīja, ka diskusijas par tulkojumiem kavē palīdzības sniegšanu, un aicināja izmantot «Google Translate». Uz to reaģēja Kārlis Avotiņš, izsakot bažas par šādas pieejas kvalitāti. Viņš jautāja, vai pašvaldība tiešām tulko dokumentus ar šo aplikāciju. A. Krauja precizēja, ka tas bija norādījums – to var izdarīt ar «Google» lietotni. M. Martinsons aicināja turpmāk ievērot normatīvos aktus, uzsverot, ka drošība valstī sākas ar likumu ievērošanu, pretējā gadījumā tā būtu anarhija.
Tomēr galavārdu paturēja D. Bārbale, vēlreiz paskaidrojot, ka Valsts valodas likums ir augstāks dokuments nekā pašvaldības darba reglaments, kas ir iekšējs dokuments. Likums paredz izņēmumus, kāds ir arī šis gadījums ar netulkotajām vēstulēm. Turklāt deputātiem pievienotie dokumenti ir informatīvi un nekādā veidā neierobežo jautājumu par automašīnas nodošanu Ukrainas vajadzībām.