Diskusija “Dabā balstīti risinājumi: iespēja, maldi vai mierinājums?” plānota 21. februārī 13.00–14.30. Un tajā piedalīsies vides ģeogrāfijas doktorante, Mg. env. sc. Karīna Ješkina, “Baltic Studies Center” pētniece Mg.sc.ing. Annija Danenberga, dizainere Mg. hum. Tīna Alise Drupa un “Baltijas vides foruma” vecākā eksperte un projektu vadītāja Dr. geogr. Anda Ruskule. Kopā ar diskusijas vadītāju — Latvijas Universitātes Asoc. prof. Anni Sauku — viņas dalīsies zināšanās un pārdomās par dabā balstītiem risinājumiem, sabiedrības gatavību tos ieviest, kā arī izaicinājumiem un problēmām, kas ar tiem saistītas.
Pēc diskusijas apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar muzeja telpās skatāmo izstādi “Ģeoprocesi”, cienāties ar muzeja sarūpētajām uzkodām un satikties sarunās.
Izstāde “Ģeoprocesi” ir multidisciplinārs mākslas un pētniecības projekts, kas caur vizuāliem un telpiskiem stāstiem pēta Ogres novada ainavas, to vēsturiskos slāņus un cilvēka ietekmi uz dabu. Ģeoprocesi ir dabas norises, kas ietekmē Zemes virsmas veidošanos. Izstāde aktualizē jautājumu, kā cilvēks šos procesus pastiprina, maina vai bremzē un kā tas atspoguļojas ainavās, kurās dzīvojam. Īpaša uzmanība pievērsta pieciem resursiem - koksnei, kūdrai, minerālmateriāliem, augsnei un ūdenim. Tie atklāj gan mūsu ikdienas vajadzības, gan dabas procesus, kas ietekmē ekosistēmas.
Izstādes koncepcijas autore ir multidisciplināra dizainere un vides komunikācijas pētniece Mg. Art. Ance Janevica, kurai ir cieša saikne ar Ikšķili un Ķegumu. Viņas maģistra disertācija bija veltīta vides komunikācijas izaicinājumiem, analizējot sabiedrības attieksmi un dizaina lomu vides problēmu risināšanā. A. Janevicas darbi ir guvuši atzinību starptautiskā mērogā un tikuši izstādīti tādās valstīs kā Nīderlandē, Vācijā, Beļģijā, Taivānā, Ķīnā, Apvienotā Karalistē un Latvijā. “Ģeoprocesi” ir viņas pirmā veidotā izstāde.
Savukārt plkst. 15.30 apmeklētāji tiks aicināti piedalīties interaktīvā praktikumā “Elementu spēles: iepazīt, sajust, atminēties”. Kurš ir tas koks, ar kuru reiz biju draugos, un kāpēc bērnībā tik ļoti patika sēdēt smiltīs? Praktikums aicinās novērtēt vārdos neizsakāmo pieredžu lomu cilvēka–vides attiecībās, atminēties savus sajūtu stāstus un tādējādi piedalīties izstādē arī pašiem.