Ziemā ļoti iecienīta vieta Ogrē ir arī ragaviņu kalni, kam pārsvarā tiek izmantota Zilo kalnu dienvidu pakāje, kas vairāk vērsta pret dzīvojamo masīvu.
Tāpat ir iespēja doties pastaigā apkārt Dubkalnu karjeram, staigāt pa ledu, kā arī izmantot uzņēmumu sniegtās iespējas. Piedzīvojumu parks "Milžu taka" piedāvā piepūšamo kameru nomu, biedrība "Sniega suņi" piedāvā iespēju vizināties ar suņiem.
A.Pivors atgādina, ka, baudot ziemas priekus, katram pašam ir jāizvērtē savas spējas un jāparūpējas par savu drošību, kā arī ir jāievēro ar Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi.