Otrdiena, 26. janvāris, 2021 18:51

Distanču slēpotāji iecienījuši trases Ogres Zilajos kalnos Video

Ziemas sezonā liela rosība notiek Ogres Zilajos kalnos. Slēpotāji iecienījuši distanču slēpošanas trases, savukārt bērni – ragaviņu kalnus. 
Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūras projektu vadītājs Armands Pivors stāsta, ka distanču slēpošanas trase ir izveidota Zilo kalnu ziemeļu pakājē, maršrutā no Ogres līdz Ikšķilei un otrādi. Ikviens interesents var uzsākt slēpošanu arī izveidotajā Zilo kalnu starta laukumā, kur pieejama arī distanču slēpju noma. 
Slēpošanas trases ir pilnībā apgaismotas. Apgaismojums ieslēdzas, iestājoties krēslai, un izslēdzas plkst. 22.00.

Ziemā ļoti iecienīta vieta Ogrē ir arī ragaviņu kalni, kam pārsvarā tiek izmantota Zilo kalnu dienvidu pakāje, kas vairāk vērsta pret dzīvojamo masīvu. 

Tāpat ir iespēja doties pastaigā apkārt Dubkalnu karjeram, staigāt pa ledu, kā arī izmantot uzņēmumu sniegtās iespējas. Piedzīvojumu parks "Milžu taka" piedāvā piepūšamo kameru nomu, biedrība "Sniega suņi" piedāvā iespēju vizināties ar suņiem. 

A.Pivors atgādina, ka, baudot ziemas priekus, katram pašam ir jāizvērtē savas spējas un jāparūpējas par savu drošību, kā arī ir jāievēro ar Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi.

