Katra uzvarētāja skola saņems aprīkojumu 12 000 eiro vērtībā. Konkurss norisinājās vienā kārtā, skolu pārstāvjiem iesniedzot pieteikumu ar sagatavotu fizikas mācību stundas aprakstu.
Šogad konkursā saņemti 73 pieteikumi, vislielāko interesi novērojot Rīgas un Kurzemes reģionā. Skolām nepieciešamo fizikas kabinetu aprīkojumu saņems arī citas skolas, tostarp Vangažu pamatskola, Siguldas pilsētas vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola, Ādažu vidusskola, Cēsu 1. pamatskola, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija u.c.
"Fizika ir galvenais instruments, kas palīdz izprast pasauli, attīstīt analītisko domāšanu un prasmes. Tādēļ mācību videi jābūt mūsdienīgai un ar iespēju vairāk eksperimentēt. Tādēļ priecājos, ka šogad jauniešu redzesloks eksaktajās zinātnēs paplašināsies 25 skolās Latvijā. Priecājos par lielo interesi un skolotāju ieguldīto darbu, veidojot radošus un kvalitatīvus pieteikumus konkursam, – tas nozīmē, ka arvien vairāk skolēnu kļūs zinošāki un prasmīgāki!" norāda Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs.
“Izglītības nozare šobrīd piedzīvo dažādus pārbaudījumus, tāpēc īpaši novērtējam skolu pārstāvju ieguldīto darbu pieteikumu sagatavošanā. Šī iesaiste apliecina, ka skolām ir būtiski veidot kvalitatīvu un skolēniem pieejamu mācību vidi. Konkurss ir viens no veidiem, kā palīdzēt skolēniem nodrošināt apstākļus, kuros fizikas apguve kļūst par soli praktiskāka un aizraujošāka,” stāsta Ramona Urtāne, nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja.
Kopš 2021. gada jau 70 skolas visā Latvijā, neatkarīgi no pilsētas, novada, ciema vai skolas lieluma, ir saņēmušas dāvinājumā fizikas kabinetu aprīkojumu. Kā liecina "Iespējamās misijas" dati, ik gadu konkursā uzvarējušajās skolās jauno aprīkojumu sāk izmantot vairāk nekā 2000 skolēnu (2024. gadā – 2130, 2025. gadā – 2630), tādējādi kopējais skolēnu skaits, kuriem ir iespēja mācīties modernizētajos kabinetos, jau pārsniedz 10 000.
Ar Elektrum zīmolu attīstot jaunas ražotnes, elektroauto uzlādes tīklu un ieviešot jaunus enerģētikas risinājumus, eksakto zinātņu pieprasījums nozarē ir stabili augsts, ko uzsver gan Elektrum, gan citu uzņēmumu pārstāvji. Mārtiņš Čakste: "Šobrīd var šķist, ka nākotni veidos mākslīgais intelekts viens pats. Tomēr bez jauniešiem, kuri izmantos savas zināšanas eksaktajās zinātnēs, kritisko domāšanu un jauno tehnoloģiju prasmes kā instrumentu, pats par sevi tas nedod neko. Tā ir nākotni veidojošā sinerģija starp cilvēka prātu un tehnoloģijām un pamats tai izaugsmei, ko veidojam ar Elektrum.”
Konkursam pieteikties varēja ikviena Latvijas vispārējās izglītības pamatskola un vidusskola, tai skaitā ģimnāzija, kuru dibinātājs ir valsts, pašvaldība vai valsts iestāde. Kopējais finansējuma apmērs ir 300 000 eiro.