Dīzeļdegvielas cena Latvijā sāk pārsniegt 2 eiro litrā

LETA
Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies līdz diviem eiro par litru.

Kā liecina aģentūras LETA apkoptie dati, degvielas mazumtirgotāja SIA "Circle K Latvia" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena palielinājusies par 29,6% - no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 2,014 eiro par litru piektdien.

Savukārt 95.markas benzīna vidējā cena "Circle K" degvielas uzpildes stacijās ir pieaugusi par aptuveni 15,4% - no 1,554 eiro par litru 27. februārī līdz 1,794 eiro par litru piektdien.

Savukārt degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas vidējā cena ir pieaugusi par aptuveni 33,4% - no 1,497 eiro par litru 27. februārī līdz 1,997 eiro par litru piektdien.

Savukārt 95. markas benzīna vidējā cena "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacijās pieaugusi par aptuveni 17,9% - no 1,507 eiro par litru 27. februārī līdz 1,777 eiro par litru piektdien.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, 2025. gadā "Neste Latvija" bija lielākais komersants pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas daudzuma, savukārt "Circle K Latvia" bija otrs lielākais komersants.

Jau ziņots, ka valdība otrdien, 17. martā, konceptuāli vienojās par iespējamiem risinājumiem degvielas cenu stabilizēšanai, paredzot akcīzes nodokļa atvieglojumu un virspeļņas uzraudzības mehānismu.

Lēmumu par konkrētiem normatīvajiem aktiem plānots pieņemt nākamajā valdības sēdē.

