Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja skaidro: “Ogres novada pašvaldības domē strādā sešas deputātu komitejas – un šis modelis, kurā katrs no deputātiem piedalās vismaz vienas komitejas darbā, nodrošina to, ka katrs no iedzīvotāju ievēlētājiem deputātiem reāli strādā pie visiem novadam būtiskajiem stratēģiskajiem virzieniem – izglītības, infrastruktūras, sociālās jomas, attīstības, kultūras un finanšu jautājumiem. Būtiski ir tas, ka šī pieeja uzsver katra ievēlētā pašvaldības deputāta atbildību, jo lēmumu sagatavošanā un apspriešanā iesaistās visi deputāti, nevis šaurs tautas ievēlēto pārstāvju loks. Tādējādi uzsvars tiek likts uz visu deputātu aktīvu iesaisti domes komiteju darbā, nevis uz domes vadības amatu skaita palielināšanu.”
Administratīvā lieta tika ierosināta, pamatojoties uz piecu novada pašvaldības opozīcijā strādājošu deputātu 2025. gada 28. jūlijā iesniegto pieteikumu, kurā tika apstrīdēts domes lēmums par komiteju sastāva veidošanu pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām. Pieteicēji norādīja, ka sākotnēji noteiktais komiteju vietu sadalījums neatbilstot proporcionalitātes principam, uzsverot arī, ka atsevišķām politiskajām partijām un to pārstāvjiem komitejās esot nodrošināta mazāka pārstāvniecība, nekā tas izrietētu no vēlēšanu rezultātiem.
Atbilstoši Ogres novada pašvaldības nolikuma redakcijai uz 2025. gada 27. jūniju pašvaldībā bija izveidotas 6 domes patstāvīgās komitejas, nosakot šādu komiteju skaitlisko sastāvu: Finanšu komitejā – 13 komitejas locekļi, pārējās – 6 komitejas locekļi.
Administratīvā rajona tiesa 2025. gada 15. augusta lēmumā par pagaidu tiesisko aizsardzību jeb pagaidu noregulējumu uz lietas iztiesāšanas laiku uzlika domei pienākumu noteikt komiteju sastāvu, kas nodrošinātu šo tiesību ievērošanu, norādot konkrētu vietu sadalījumu pie pastāvošā komiteju modeļa – finanšu komitejā – 13 domes deputāti, pārējās – 6.
Tiesvedības gaitā Administratīvā rajona tiesa 2025. gada 15. augustā piemēroja pagaidu noregulējumu, uzliekot domei pienākumu nodrošināt deputātu vienlīdzīgas un proporcionālas tiesības līdzdarboties domes pastāvīgo komiteju darbā. Izpildot pagaidu noregulējuma lēmumu, Ogres novada pašvaldības dome 2025. gada 22. oktobrī izdarīja grozījumus pašvaldības nolikumā, paredzot, ka domei ir sešas komitejas un katras komitejas sastāvā darbojas visi 23 domes deputāti. Tādējādi katrs deputāts kļuva par visu komiteju locekli.
Izpildot šo Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu regulējumu, Ogres novada pašvaldības dome izvērtēja ne tikai matemātisko proporcionalitāti, bet arī proporcionalitātes principa būtību un domes deputātu līdzšinējo un faktisko līdzdarbību komiteju sēdēs, proti, līdz šim visi domes deputāti ir piedalījušies komiteju sēdēs, aktīvi uzdevuši jautājumus un piedalījušies debatēs par izskatāmajiem jautājumiem, taču nevarēja piedalīties lēmumu pieņemšanā, jo tiem nebija balsstiesību, tādēļ, ka bija noteikts ierobežojošs skaitliskais sastāvs komitejās.
Tādēļ Ogres novada pašvaldības dome 2025. gada 23. oktobrī grozīja pašvaldības nolikumu, nosakot, ka visu komiteju sastāvā ir 23 domes deputāti un vienlaikus pieņēma lēmumus par domes deputātu ievēlēšanu komiteju sastāvos. Tomēr atsevišķi opozīcijas deputāti atteicās no iespējas darboties visās komitejās un piedalīties iedzīvotājiem svarīgu jautājumu izskatīšanā.
Pieteicēji 2025. gada 27. novembrī iesniedza sūdzību par pagaidu noregulējuma lēmuma nepienācīgu izpildi, norādot, ka šāds regulējums faktiski ignorējot komiteju specializācijas jēgu un padarot komiteju darbu par domes sēžu dublējumu. Savukārt dome tiesai sniedza paskaidrojumus, ka ar grozījumiem nolikumā ir nodrošinātas visu deputātu vienlīdzīgas un proporcionālas tiesības piedalīties komiteju darbā.
Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus un piemērojamo tiesisko regulējumu, tiesa secināja, ka, nosakot visu deputātu dalību visās komitejās, ir nodrošināta pilnīga politisko spēku pārstāvniecība atbilstoši to pārstāvībai domē, kā arī katra deputāta tiesības līdzdarboties komiteju darbā. Tādējādi tiesa konstatēja, ka dome ir ievērojusi proporcionalitātes principu deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanā.
Pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, tiesa nolēma noraidīt pieteikumu pilnā apjomā, tostarp noraidīt lūgumu konstatēt pagaidu noregulējuma lēmuma nepienācīgu izpildi. Spriedumu daļā par pieteikuma noraidīšanu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas.
Ogres novada pašvaldības domē strādā sešas pastāvīgās deputātu komitejas – Finanšu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja, Kultūras komiteja, Attīstības un infrastruktūras komiteja un Ielu, ceļu un transporta komiteja. Atbilstoši Pašvaldību likumam, katrs deputāts ir vismaz vienas komitejas loceklis.