Līdz konkursā noteiktajam projektu iesniegšanas gala termiņam – 23. februārim – tika saņemti 35 projektu pieteikumi par kopējo summu 60689,70 eiro, kas saskaņā ar konkursa nolikumu deva iespēju izsludināt konkursa papildu kārtu ar pieteikšanās termiņu 16. marts. Tajā tika saņemti 19 projektu pieteikumi par kopējo summu 30964,41 eiro. Līdz ar to abās konkursa kārtās kopā ir saņemti 54 projektu pieteikumi dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās par kopējo summu 91654,11 eiro.
17 no iesniegtajiem projektiem attiecināmi uz Ogres pilsētas teritoriju, 21 – bijušā Ogres novada pagastiem, 3 – bijušo Ikšķiles novadu, 5 – bijušo Ķeguma novadu, savukārt 8 – bijušo Lielvārdes novadu. Projektu ietvaros iecerēts labiekārtot un apzaļumot parkus, atpūtas zonas un citas publiski pieejamas teritorijas, pilnveidot daudzdzīvokļu māju pagalmu infrastruktūru, veidot jaunus sporta un aktīvās atpūtas objektus, radoši pārveidot un iekārtot dažādas telpas, dažādot bērniem un jauniešiem pieejamās brīvā laika pavadīšanas iespējas un īstenot citas sabiedriski nozīmīgas aktivitātes.
Ogres novada pašvaldības domes sēdē, kas notika 28. aprīlī, deputāti, pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas sagatavoto vērtējumu, pieņēma lēmumu apstiprināt 48 projektus, piešķirot to īstenošanai finansējumu 80000,00 eiro apmērā (projekti norādīti iesniegšanas secībā):
-“Sporta kluba ‘’Rembate’’ pamatlīdzekļu papildināšana” (projekta iesniedzējs – biedrība “Sporta klubs “Rembate””, Rembate, piešķirtais finansējums – 1100,64 eiro),
-“Brīvdabas zaļā klase” (iedzīvotāju grupa “Ķeipenes skolēniem”, Ķeipene, 2000,00 eiro),
-“Skolā ieti man gribas” (nodibinājums “Ogres novada attīstības fonds “O divi””, Madliena, 1205,90 eiro),
-“Taurupes stacijas uzgaidāmās telpas pārveidošana par publisku pasākumu telpu” (biedrība “Taisnais”, Taurupe, 2000,00 eiro),
-“Daudzfunkcionāla telpa Ķeipenes mazākajiem bērniem” (iedzīvotāju grupa “Ķeipenes pamatskolas Skolas padomes vecāki”, Ķeipene, 2000,00 eiro),
-“Sajūtu taka – dabas dziednīca bērniem ar īpašām vajadzībām” (iedzīvotāju grupa “Kopā varam!”, Jumprava, 1769,76 eiro),
-“Viss vides pētniekiem!” (iedzīvotāju grupa “Slepenie dabas draugi”, Ogre, 1989,35 eiro),
-“Mēs mazozoliešiem” (iedzīvotāju grupa “Radoša bērnu atpūta”, Mazozoli, 2000,00 eiro),
-“Esam aktīvi” (iedzīvotāju grupa “Mūsu Mazozoliem”, Mazozoli, 2000,00 eiro),
-“Mājai Meža pr. 4a pieguļošās teritorijas labiekārtošana” (iedzīvotāju grupa “Ogrei un mājai”, Ogre, 1999,27 eiro),
-“Brīvdabas vides labiekārtošana Krapes skolā” (biedrība “Kristīgais Izglītības Centrs”, Krape, 1801,00 eiro),
-“Mūzikas kabineta pilnveide Ogres 1. vidusskolā” (iedzīvotāju grupa “Vecāki un skolotāji mūzikas kabineta pilnveidei”, Ogre, 2000,00 eiro),
-“Sakura zied Ķeipenes kinostacijā” (iedzīvotāju grupa “Ķeipenes kinovēsturnieki!”, Ķeipene, 1750,00 eiro),
-“Daudzfunkcionālas atpūtas vietas izveide ar ugunskura vietu radošās darbnīcas “Rozes māja” teritorijā” (biedrība “LABizjūta”, Meņģele, 2000,0 eiro),
-“Ugunskura vieta pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas” (biedrība “Ķeguma skolas jaunatnei”, Ķegums, 1988,98 eiro),
-“Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana” (iedzīvotāju grupa “Spoki”, Ogre, 1999,17 eiro),
-“Aitu kūts skatuves sabiedriskās zonas labiekārtošana Nr. 2” (biedrība “Ogriņa”, Ogre, 1910,18 eiro),
-“Ogres Teātra telpas labiekārtošana” (biedrība “Ogres teātris”, Ogre, 1999,97 eiro),
-“Rotaļu laukuma komplekss Krapes bērniem “ (iedzīvotāju grupa “Krapes aktīvie vecāki”, Krape, 1740,60 eiro),
-“Skatu tornis Lazdukalnos” (biedrība “Lazdukalni 2000”, Ogre, 2000,00 eiro),
-“Vide iedvesmai fotogrāfijā” (biedrība “Esi radošs!”, Ogre, 465,85 eiro),
-“Spēks ir Lielvārdē” (iedzīvotāju grupa “Visa Veida Kustība treniņnodarbību audzēknes”, Lielvārde, 1000,00 eiro),
-“Veselīga atpūta” (iedzīvotāju grupa “Draudzīgās paaudzes”, Taurupe, 2000,00 eiro),
-“Mini futbolgolfs” (iedzīvotāju grupa “Futbola komanda Lielvārde”, Lielvārde, 908,40 eiro),
-“Tāfeles ierīkošana brīvdabas zaļajā klasē” (iedzīvotāju grupa “Pedagogi un vecāki brīvdabas klases pilnveidei”, Ogre, 1270,14 eiro),
-"Sakaru stacija" jeb "Skolas hotspot" (iedzīvotāju grupa “Sakaru stacija jauniešiem”, Ogre, 1995,00 eiro),
-“Mūsdienīga, funkcionāla vides telpa skolotāju labbūtībai” (iedzīvotāju grupa “Skolotāji bērniem un skolai”, Ogre, 2000,00 eiro),
-“Brīvdabas spēļu telpa Suntiņi” (iedzīvotāju grupa “Suntiņi 2022”, Suntaži , 1919,58 eiro),
-“Jaunogres vidusskolas atpūtas zonas attīstīšana” (iedzīvotāju grupa “Jaunogres vidusskolas Skolēnu pašpārvalde (JVSK SP)”, Ogre, 1867,86 eiro),
-“Jauni objekti Plaužu ezera peldvietā” (biedrība “Plaužezeram”, Taurupe, 1491,93 eiro),
-“Atpūtas zonas izveide Ogres 1. vidusskolā” (biedrība “Move up”, Ogre, 1023,00 eiro),
-“Rūpēs par savējiem!” (“Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses””, Ķeipene, 1962,00 eiro),
-“Vingro kopā ar Mālkalnes 19” (iedzīvotāju grupa “Mālkalnes 19 iedzīvotāji”, Ogre, 1996,50 eiro),
-“Trāpi mērķī!” (iedzīvotāju grupa “Nagliņas”, Jumprava, 1566,00 eiro),
-“Trenažieru laukums, 1.etaps” (biedrība “Otrās mājas”, Madliena, 1998,92 eiro),
-“Ogres novada tūrisma karte un informatīvais stends Tomē Oši, Tomes pagasts, Ogres novads” (iedzīvotāju grupa “Apceļo Ogres novadu!”, Tome (Rutku ciems), 1370,64 eiro),
-“Informatīvā objekta "Tome" uzstādīšana uz autobusa pieturas "Tome" jumta”(“Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība”, Tome, 1077,00 eiro),
-“Koku paaudzes atjaunošana Birztaliņas skvērā Ikšķilē, Ogres novadā” (iedzīvotāju grupa “Ozolu ielas apkaimes iedzīvotāji”, Ikšķile, 1297,68 eiro),
-“Telpaugu un grāmatu apmaiņas punkts Jumpravā” (iedzīvotāju grupa “Zaļie pirkstiņi”, Jumprava, 1000,00 eiro),
-“Suntažu stacija” (iedzīvotāju grupa “Stacijas aktīvisti”, Suntaži, 1697,63 eiro),
-“Lielvārdes Evanģēliski luteriskās baznīcas ārējā apgaismojuma atjaunošana” (Lielvārdes pilsētas iedzīvotāju grupa “Par Lielvārdes attīstību”, Lielvārde, 1935,18 eiro),
-“Ogres Vēstures un mākslas muzeja piegulošās teritorijas apzaļumošana” (iedzīvotāju grupa “Muzeja draugi”, Ogre, 1172,92 eiro),
-“Mēs par aktīvu dzīvesveidu” (iedzīvotāju grupa “Mēs savai skolai”, Madliena, 1898,80 eiro),
-“Lēdmanes tautas nama fasādes teritorijas apzaļumošana” (biedrība “Novadnieki”, Lēdmane, 1136,92 eiro),
-“Velosipēdu statīvu un soliņu izvietošana Mālkalnes prospektā 9, Ogrē” (iedzīvotāju grupa “Mālkalnes 9”, Ogre, 1639,01 eiro),
-“Aprīkojums brīvā laika pavadīšanai Ogresgala pamatskolas jauniešiem” (iedzīvotāju grupa “Atbalstītāji”, Ogresgals, 1087,40 eiro),
-“Koki – Rembates zaļā rota” (iedzīvotāju grupa “Liepas”, Rembate, 1980,00 eiro),
-“Pastaigu takas uzlabošana Krapes parkā” (iedzīvotāju grupa “Krapes muižas uzņēmēji”, Krape, 1986,82 eiro).
Pateicamies visiem projektu konkursa dalībniekiem par iniciatīvu un ieinteresētību piedalīties dzīves vides kvalitātes uzlabošanā novada pilsētās un pagastos!