Jauniešu dome ir Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu, kurš nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, tiesības, pienākumus, sastāvu, struktūru un darba organizāciju. Jauniešu dome darbosies visa novada administratīvajā teritorijā ar filiālēm Lielvārdē, Ķegumā, Ogrē un Ikšķilē.
Jauniešu domes darbības mērķi ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā; veicināt jauniešu iesaisti jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu, tajā skaitā jaunatnes politikas programmas izstrādē; nodrošināt vidi, kurā tiek identificēti un risināti Ogres novada pašvaldības jauniešu aktuālie jautājumi, kā arī nodrošināt lietderīgu brīvā laika un neformālās izglītības aktivitātēm piemērotu infrastruktūru Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Ogres novada Jauniešu domes darbību koordinēs Ogres novada Izglītības pārvalde.
Nolikums paredz, ka Jauniešu domē var darboties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, savukārt jaunieši, kuri sasnieguši 26 gadu vecumu, drīkst turpināt darboties Jauniešu domē kā mentori vai atbalsta persona.
Vairāk par dalību Jauniešu domē var uzzināt, sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu: .