Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 31. janvāris, 2022 12:36

Dome apstiprina Ogres novada Jauniešu domes izveidi un nolikumu

ogresnovads.lv
Dome apstiprina Ogres novada Jauniešu domes izveidi un nolikumu
Pirmdiena, 31. janvāris, 2022 12:36

Dome apstiprina Ogres novada Jauniešu domes izveidi un nolikumu

ogresnovads.lv

Lai sekmētu Ogres novada jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Ogres novada pašvaldības domes sēdē  2022. gada 27. janvārī deputāti lēma par Ogres novada Jauniešu domes izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu.

Jauniešu dome ir Ogres novada pašvaldības izveidota institūcija, kas darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu, kurš nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, tiesības, pienākumus, sastāvu, struktūru un darba organizāciju. Jauniešu dome darbosies visa novada administratīvajā teritorijā ar filiālēm Lielvārdē, Ķegumā, Ogrē un Ikšķilē. 

Jauniešu domes darbības mērķi ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;  veicināt jauniešu iesaisti jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu, tajā skaitā jaunatnes politikas programmas izstrādē; nodrošināt vidi, kurā tiek identificēti un risināti Ogres novada pašvaldības jauniešu aktuālie jautājumi, kā arī nodrošināt lietderīgu brīvā laika un neformālās izglītības aktivitātēm piemērotu infrastruktūru Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada Jauniešu domes darbību  koordinēs Ogres novada Izglītības pārvalde.

Nolikums paredz, ka Jauniešu domē var darboties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, savukārt jaunieši, kuri sasnieguši 26 gadu vecumu, drīkst turpināt darboties Jauniešu domē kā mentori vai atbalsta persona.

Vairāk par dalību Jauniešu domē var uzzināt, sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, rakstot uz e-pastu: 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?