Līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri tika piemēroti vēsturisko Ogres, Ikšķiles Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, noteica atšķirīgus bērna piedzimšanas pabalstu apmērus. Jāņem vērā, ka bērna piedzimšanas pabalsts nav uzskatāms par sociālo palīdzību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē un tā saņemšana nav saistīta ar pabalsta saņēmēja ienākumu un īpašumu izvērtēšanu. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vēsturisko Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldību brīvprātīgā iniciatīva minēto pašvaldību administratīvo teritoriju iedzīvotāju interesēs.
Ko paredz saistošie noteikumi
Vērtējot spēkā esošajos saistošajos noteikumos noteiktos bērna piedzimšanas pabalsta apmērus un piešķiršanas kritērijus, jaunajos saistošajos noteikumos saglabāts daudzbērnu ģimeņu atbalsta princips, kā arī kritērijs par pabalsta saņēmēja dzīvesvietas deklarēšanu Ogres novada teritorijā. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanas kritērijs – reģistrēta laulība vecāku starpā – atzīts par neatbilstošu pabalsta mērķim. Tas ir paredzēts jaundzimušā bērna aprūpes vajadzību nodrošināšanai, tāpēc jaunajos saistošajos noteikumos nav saglabāts. Tāpat jaunajos saistošajos noteikumos bērna aizbildnis vairs nav paredzēts kā bērna piedzimšanas pabalsta saņēmējs, jo Ogres novada pašvaldības pabalsts aizbildnim pie bērna nodošanas aizbildnībā tiks reglamentēts atsevišķos saistošajos noteikumos.
Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas, bērna piedzimšanas pabalsts par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu noteikts šādā apmērā - pirmajam bērnam 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro, ar nosacījumu, ka:
1) bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
2) vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu 6 (sešus) mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot;
3) bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Bērna vecāks pabalstu varēs pieprasīt, iesniedzot rakstisku iesniegumu Ogres novada Sociālajā dienestā vienā no zemāk minētajiem veidiem:
-iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā, Upes prospektā 16, Ogrē;
-iesniedzot iesniegumu tuvākajā Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai valsts pārvaldes vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
-nosūtot iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu;
-elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Iesniegumu Sociālajam dienestam uz elektroniskā pasta adresi ;
-izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei" portālā www.latvija.lv.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu saistošie noteikumi “Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, šajā datumā zaudēs spēku vēsturiskajos novados šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi.