Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums”, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ogres novada pagastos un pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības saimnieciskās darbības un attiecīgajā Ogres novada administratīvajā teritorijā ietilpstošajā teritoriālā iedalījuma vienībā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko apkalpošanu, dome izveido šādas pilsētu un pagastu pārvaldes: Birzgales pagasta pārvalde, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde, Jumpravas pagasta pārvalde, Krapes pagasta pārvalde, Ķeguma pilsētas pārvalde, Ķeipenes pagasta pārvalde, Lauberes pagasta pārvalde, Lēdmanes pagasta pārvalde, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde, Madlienas pagasta pārvalde, Mazozolu pagasta pārvalde, Meņģeles pagasta pārvalde, Ogresgala pagasta pārvalde, Rembates pagasta pārvalde, Suntažu pagasta pārvalde, Taurupes pagasta pārvalde, Tomes pagasta pārvalde.
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) papildus jau esošajām pārvaldēm tika izveidota Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde, Ķeguma pilsētas pārvalde, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde, kā arī Rembates pagasta pārvalde.
27. janvārī notikušajā domes sēdē tika apstiprināts Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes nolikums un šīs pārvaldes struktūra, amatu un mēnešalgu likmju saraksts.
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes nolikums paredz, ka šī iestāde nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā. Pārvaldi veido Administratīvā daļa ar pārvaldes vadītāju, vadītāja vietnieku, lietvedi un datorsistēmu un datortīklu administratoru, kopā 4 darbinieki, un Saimniecības daļa – vadītājs, ēkas dežuranti, remontstrādnieki, tehniskais strādnieks, palīgstrādnieks, autobusu vadītāji, sētnieks, apkopēji, kopā 16,5 amatu vienības. Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes struktūrvienībām – Kultūras mantojuma centrs, Ikšķiles tautas nams, Tīnūžu tautas nams, Ikšķiles bibliotēka un Tīnūžu bibliotēka – personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu dome noteiks ar atsevišķu lēmumu.
Pārvaldes adrese – Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, pārvaldes elektroniskā pasta adrese: .
Ķeguma pilsētas pārvalde izveidota, lai nodrošina novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ķeguma pilsētas teritorijā. Domes sēdē deputāti apstiprināja šīs pašvaldības nolikumus, struktūru un amatu un mēnešalgu likmju sarakstu. Pārvaldes struktūru veido Administratīvā daļa, kurā ietilpst pārvaldes vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks, lietvedis un nekustamo īpašumu speciālists, Saimniecības daļa ar tās vadītāju, kapsētas pārzini, remontstrādniekiem, autobusa vadītājiem un apkopēju. Kopējais darbiniekus skaits pārvaldē – 12. Ķeguma pilsētas pārvaldes struktūrvienībām – Ķeguma tautas nams, Ķeguma bibliotēka, Ķeguma dienas centrs – personāla amatu un mēnešalgu likmju saraksts tiks noteikts ar atsevišķu Ogres novada pašvaldības domes lēmumu.
Ķeguma pilsētas pārvaldes adrese – Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres nov., LV-5020; pārvaldes elektroniskā pasta adrese: .
Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Lielvārdes pilsētas un pagasta teritorijā.
Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes struktūru veidos Administratīvā daļa, Saimniecības daļa, kā arī Lielvārdes kultūras nams un bibliotēka. Administratīvajā daļā pārvaldes vadītājs, vadītāja vietnieks, lietvedis, datorsistēmu un datortīklu administrators, mākslinieks un sabiedrisko attiecību speciālists, kopā 6 darbinieki, savukārt Saimniecības daļā – daļas vadītājs, remontstrādnieki, automobiļa vadītājs, apkopēji, kopā 7 darbinieki.
Lielvārdes kultūras nama un Lielvārdes bibliotēkas personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu Ogres novada pašvaldības dome apstiprinās ar atsevišķu domes lēmumu.
Pārvaldes adrese – Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres nov., LV-5070, pārvaldes elektroniskā pasta adrese: .
Rembates pagasta pārvaldi Ogres novada pašvaldības dome ir izveidojusi,lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Rembates pagastā.
Saskaņā ar domes sēdē apstiprināto Rembates pagasta pārvaldes personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu, šīs pārvaldes struktūrā ietilpst pārvaldes vadītājs un divi remontstrādnieki.
Pārvaldes adrese – Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ogres nov., LV-5016, pārvaldes elektroniskā pasta adrese: .
Pašreizējā Birzgales pagasta pārvalde ir izveidota ar Ķeguma novada domes 2009. gada 15. jūlija lēmumu. ATR rezultātā bijušais Ķeguma novads, ieskaitot Birzgales pagastu, tagad ietilpst Ogres novada sastāvā, un 27. janvārī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja jaunu Birzgales pagasta pārvaldes nolikumu, nosakot pārvaldes funkcijas un uzdevumus, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumus un to pieejamību Birzgales pagasta teritorijā.
Tika apstiprināts arī Birzgales pagasta pārvaldes personāla amatu un mēnešalgu likmju saraksts. Pārvaldes struktūru veido Administratīvā daļa ar četrām amata vienībām (pārvaldes vadītājs, lietvedis, autobusa vadītājs, automobiļa vadītājs un apkopējs) un Komunālā un apsaimniekošanas daļa ar 11,5 amata vienībām – šīs daļas vadītājs, vadītāja vietnieks, kapsētas pārzinis, santehniķis, attīrīšanas iekārtas operators, atslēdznieks, palīgstrādnieks, traktortehnikas vadītājs, dārznieks un sētnieks (2,5 amata vienības).
Birzgales pagasta pārvaldes struktūrvienībām – Birzgales tautas nams, Birzgales bibliotēka, Birzgales muzejs “Rūķi” – personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu dome noteikts ar atsevišķu lēmumu.
Pārvaldes adrese nemainās – Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033, savukārt pārvaldes elektroniskā pasta adrese gan būs cita – .
Visu domes sēdē apstiprināto pārvalžu nolikumi, kā arī pagasta pārvalžu amatu un mēnešalgu likmju saraksti stāsies spēkā 2022. gada 1. martā.
Augstāk minēto pārvalžu vadītājus Ogres novada pašvaldība izraudzīsies, organizējot atklātu konkursu.