Ogres novada pašvaldībā 2022. gada 30. martā tika saņemts D. Bārbales lūgums atļaut savienot pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatu ar sociālā mentora amata pienākumiem nodibinājumā “CARITAS LATVIJA” atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” Nr. 9.1.4.4./16/I/001 noteiktajam, lai nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Ogres novadā 2022. gadā.
Minētajos sociālā mentora pienākumos ietilpst sadarbība ar sociālo darbinieku; praktiska atbalsta nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu sociālekonomiskās iekļaušanas plāna izpildē; atbalsta sniegšana klienta integrācijas un sociālekonomiskās iekļaušanās procesā, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā un citi uzdevumi. Vienam sociālajam mentoram vienlaikus tiek piesaistītas ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 20 mērķa grupas personas.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punkts noteic, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir valsts amatpersona. Pašvaldības izpilddirektora vietniekam, kurš ieņem algotu amatu pašvaldības domē, noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, kuri nosaka, ka izpilddirektora vietnieks var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā; ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā; citu amatu publiskas personas institūcijā un eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Ņemot vērā minēto, pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir atļauts savienot savu ieņemamo valsts amatpersonas amatu ar amatu nodibinājumā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, kā arī tam nav nepieciešams saņemt tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, šajā gadījumā – Ogres novada pašvaldības dome.
Izvērtējot pašvaldības izpilddirektora vietnieces D. Bārbales funkcijas kopsakarā ar sociālā mentora amata pienākumiem patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, tika secināts, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieces amata savienošana ar sociālā mentora amatu nerada interešu konfliktu, netiks ierosināti un pieņemti lēmumi vai veiktas citas darbības, kas varētu skart D. Bārbales kā valsts amatpersonas personiskās un mantiskās intereses, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam D. Bārbale pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas atļauju savienot amatus, D. Bārbalei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatu vai sociālā mentora amatu, pastāv iespēja, ka D. Bārbale var nonākt interešu konflikta situācijā.