Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes deputātu balsojumu projekta “Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība 2” realizācijai tiks ņemts aizņēmums 230831 eiro apmērā uz pieciem gadiem. Projekta ietvaros paredzēta datoru iegāde, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt mācību procesa attālinātu norisi. Par šo summu plānots iegādāties 320 datorus, kas domāti 7. un 10. klašu skolēniem visā Ogres novadā. “Šis ir viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem, ko mēs no tā sauktajiem “Covid-19 aizņēmumiem” veicam. Ogres novads tiek likts par paraugu daudziem citiem novadiem saistībā ar to, kā tiek organizēts attālinātais mācību process. Ieviešot jauno izglītības saturu, dators būs neatņemama mācību procesa sastāvdaļa katram skolēnam no 7. klases, un šī ir ļoti vērtīga investīcija,” pauda Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš. “Katru gadu mēs centīsimies nodrošināt datoru ikvienam, kas uzsāk mācības 7. vai 10. klasē.”
Savukārt projekta “Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”” īstenošanai tiks ņemts aizņēmums 765000 eiro apmērā uz divdesmit gadiem. Projekta ietvaros tiks veikta minētā ceļa rekonstrukcija 915 m garā posmā no autoceļa “Ulbroka – Ogre” Dubkalnu karjera virzienā. Šis ceļš ir svarīgs gan nokļūšanai Smiltāju kapsētā, gan arī visiem tiem ogrēniešiem un pilsētas viesiem, kuri apmeklē iecienīto atpūtas vietu – dabas parku “Ogres Zilie kalni”.
Kredīti tiks ņemti par Valsts kases noteikto procentu likmi, ar izņemšanu vidējā termiņā 2021. – 2022. gadā un ar kredīta pamatsummas atlikto maksājumu uz vienu gadu. Aizņēmumu atmaksa tiek garantēta no Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Tā kā projektu īstenošanai nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums, deputāti pieņēma lēmumu piešķirt šim nolūkam 52721 eiro no Ogres novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī apstiprināt Ogres novada pašvaldības 2022. gada budžetā līdzekļus šo projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par kopējo summu 203015 eiro.