Finanšu komitejā skatīti jautājumi par darba dienas pārcelšanu 2026. gada janvārī, kā arī par amatu izmaiņām pašvaldības struktūrās – darbinieka pārcelšanu uz Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu un Audita un pašvaldības kapitāla daļu uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieka amatu. Komiteja izvērtēja arī domes pastāvīgo komiteju un kārtējo domes sēžu sasaukšanas grafiku 2026. gadam un iepirkumu komisijas izveidi nākamajam gadam.
Tika skatīti vairāki ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un atsavināšanu saistīti jautājumi, tostarp par īpašumu atsavināšanas procesu uzsākšanu, nosacīto cenu apstiprināšanu un zemes daļu nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Tāpat izskatīts jautājums par pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Ogres Zelta liepa” un attiecīgo iekšējo noteikumu projekta izdošanu.
Attīstības un infrastruktūras komitejā tika skatīti vairāki nomas līgumu pagarināšanas jautājumi gan attiecībā uz neapdzīvojamām telpām, gan lauku zemēm, nosakot turpmākos sadarbības nosacījumus. Komiteja vērtēja arī Invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu organizācijas plānu 2026.–2030. gadam un Lielvārdes pilsdrupu attīstības stratēģijas projektu 2025.–2029. gadam, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Būtisks darba kārtības punkts bija Ogres novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tāpat tika skatīti jautājumi par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu vairākām pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai.
Ielu, ceļu un transporta komiteja pievērsās jautājumiem par grozījumiem esošajā līgumā par servitūta nodibināšanu un izmantošanu. Komiteja iepazinās ar aktuālo informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ogres valstspilsētas maršrutu tīklā un kolektīvā iesnieguma par gājēju un riteņbraucēju ceļa ierīkošanu Tīnūžos virzības gaitu.