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Piektdiena, 28.08.2026 01:37
Auguste, Guste
Ceturtdiena, 27. augusts, 2026 17:43

Domē uzpeld diskusijas par nogrimušo motorkuģi "Līgo" – plānots atgūt tā izcelšanai izlietotos tūkstošus

Leta/OgreNet
Domē uzpeld diskusijas par nogrimušo motorkuģi "Līgo" – plānots atgūt tā izcelšanai izlietotos tūkstošus
Foto: OVV
Ceturtdiena, 27. augusts, 2026 17:43

Domē uzpeld diskusijas par nogrimušo motorkuģi "Līgo" – plānots atgūt tā izcelšanai izlietotos tūkstošus

Leta/OgreNet

Ogres novada pašvaldība plāno sākt motorkuģa "Līgo" izcelšanai izlietoto 21 659 eiro atgūšanu, liecina ceturtdien novada domē pieņemtais lēmums.

Lēmums tika virzīts, ievērojot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā secināto un ieteikumu pašvaldībai nodrošināt atbildīgu un ekonomisku rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu.

Lai operatīvi novērstu Daugavā nogrimušā motorkuģa "Līgo" iespējami radītu apdraudējumu videi un cilvēku drošībai, 2024. gada 8. novembrī dome pieņēma lēmumu piešķirt līdz 24 200 eiro tā izcelšanai no Daugavas pie Parka ielas 3 Lielvārdē. Lēmumā vienlaikus tika noteikts, ka kuģa utilizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi izmantojami piešķirtā finansējuma samazināšanai. Faktiskās kuģa izcelšanas un utilizācijas izmaksas bija 21 659 eiro.

Balstoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumā pausto vērtējumu, ka pašvaldībai ir tiesisks pamats vērsties pret motorkuģa īpašnieku, lai atgūtu izlietotos līdzekļus, dome lēma par to atgūšanu. Šis process būs jāorganizē un tā izpilde jākontrolē pašvaldības izpilddirektoram.

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