2020. gadā notikušas 13 domes ārkārtas sēdes (pēdējā no tām notika, pārceļot 2020. gada novembra domes kārtējās sēdē plānoto jautājumu izskatīšanu uz ārkārtas domes sēdi, ņemot vērā Covid-19 straujo izplatību 2020. gada otrā pusē un papildus epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu domes darba organizācijā).
Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicina no partijas "Ogres novadam" ievēlētos deputātus, kuri pārmet par ārkārtas sēžu sasaukšanu, iedziļināties šajās sēdēs izskatāmo jautājumu saturā un saprast, ka domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams.
Ogres novada pašvaldības domes kārtējā sēdē, kas notika šī gada 25. februārī, pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale sniedza deputātiem ļoti detalizētu pārskatu par 2020. gadā notikušajām domes ārkārtas sēdēm un tajās izskatāmajiem jautājumiem, norādot, ka no 12 domes ārkārtas sēdēm 9 tika sasauktas, lai izskatītu jautājumus ar palīdzības un atbalsta pasākumiem novada iedzīvotājiem Covid-19 pandēmijas laikā, savukārt 3 sēdes – ar mērķi pieņemt domes lēmumus, izpildot Ministru kabineta noteikumos vai citos ārējos normatīvajos aktos, vai valsts institūciju noteikto termiņu vai prasības.
D. Bārbale pateicās pašvaldības speciālistu komandai, kas ļoti operatīvi spēja sagatavot lēmumprojektus un nodot tos deputātiem izskatīšanai domes ārkārtas sēdēs visiem novada iedzīvotājiem būtisku lēmumu pieņemšanai.
D. Bārbales ziņojums šeit:
Domes ārkārtas sēdes tiek sasauktas tikai nepieciešamības gadījumos
Pagājušajā gadā ir Ogres novada pašvaldības domes deputāti pulcējās sēdēs 25 reizes – 12 kārtējās un 13 ārkārtas sēdēs. Domes kārtējās sēdes notiek reizi mēnesī, ja sēdes notiek biežāk, tās jau ir ārkārtas sēdes.
Pašvaldības domes sēžu sasaukšanas kārtību reglamentē likums "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikums.
Domes priekšsēdētājam ir pienākumus sasaukt domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī. Vienlaikus likumdevējs ir paredzējis tiesību domes priekšsēdētājam sasaukt domes ārkārtas sēdes pēc savas iniciatīvas, neierobežot jautājumu loku, kas var tikt izskatīti domes ārkārtas sēdēs.