Augstākā tiesa (AT) norādīja, ka Ogres novada pašvaldības kasācijas sūdzībā nav argumentu, kas varētu radīt šaubas par Administratīvās apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu, kā arī lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to kasācijas sūdzība noraidīta un spriedums stājies spēkā, aģentūru LETA informēja AT.
Pieteikumu lietā bija iesniegusi "TeleTower", kas bija vērsusies Ogres novada būvvaldē ar būvniecības ieceri 60 metrus augsta telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai, bet būvvalde bija atteikusi izsniegt būvatļauju, galvenokārt atsaucoties uz ieceres publiskajā apspriešanā paustajiem iedzīvotāju iebildumiem.
Administratīvā rajona tiesa apmierināja "TeleTower" pieteikumu, konstatējot, ka pārsūdzētais lēmums nav tiesisks, jo tajā nav minēts neviens pamatots apstāklis, kas liegtu īstenot būvniecības ieceri, kā arī ticis sašaurināts apstiprinātais teritorijas plānojums, liedzot zemes gabalā izvietot šim plānojumam atbilstošu infrastruktūras objektu.
Administratīvā apgabaltiesa pievienojās šī sprieduma motivācijai un atzina, ka nav saskatāmi šķēršļi būvatļaujas izdošanai, papildus norādot, ka šādas sakaru būves ir raksturīgas un nepieciešamas pilsētvidē un ka būvvalde subjektīvas iedzīvotāju bažas par sakaru torņa ietekmi uz veselību un vispārējo nepatiku pret projektu nostādījusi augstāk par "TeleTower" interesēm, neizvērtējot tās pēc būtības.
Tā kā būvvalde "TeleTower" jau bija izdevusi būvatļauju, izpildot AT lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu lietā, Administratīvā apgabaltiesa atkārtoti nelēma par pieteikuma apmierināšanu šajā daļā.
Jau vēstīs, ka sakaru torņa būvniecība ir paredzēta, lai tiktu nodrošināta un uzlabota mobilo sakaru un datu pārraides/interneta kvalitāte Ogrē. SIA "Bite Latvija" tiešsaistes vietnē esot saņemtas daudzu iedzīvotāju sūdzības par sliktu mobilo sakaru pārklājumu iekštelpās un nepieciešamību to uzlabot. Ņemot vērā, ka mobilo sakaru un datu pārraide bija īpaši svarīgs faktors, strādājot no mājām pandēmijas laikā, šī torņa būvniecība tika pamatota kā potenciāls ieguvums pilsētas attīstībai.
Publiskās apspriešanas laikā 97 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri. Iedzīvotāji iebilda, ka telekomunikāciju tornis var būtiski ietekmēt tā ietekmes zonā esošo nekustamo īpašumu vērtību vai pat padarīt īpašumus nepārdodamus, tā aizskarot Satversmes 105. pantā aizsargātās personu tiesības uz īpašumu.
Iedzīvotāji sabiedriskajā apspriešanā arī apgalvoja, ka nav tiešu pierādījumu, kas balstīti uz pētījumiem, ka ilgstoša elektromagnētiskā starojuma ietekme nerada kaitējumu veselībai vai pat dzīvībai. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas mazāk nekā 20 metrus no plānotā telekomunikāciju sakaru torņa plānotās izbūves vietas.
Tāpat iedzīvotāji pauda bažas, ka tik augsts tornis rada bīstamību, jo grunts zem plānotās būvniecības vietas ir ar augstu gruntsūdens līmeni.
Pašvaldība rekomendējusi būvniekam plānot telekomunikāciju sakaru torņa būvniecību alternatīvā zemes vienībā, kas nav tiešā blīvas savrupmāju apbūves teritorijas un daudzdzīvokļu namu apbūves teritorijas tuvumā. Pašvaldība bija gatava piedāvāt citu piemērotu pašvaldībai piederoša zemesgabala ilgtermiņa nomu telekomunikāciju sakaru torņa izbūvei.