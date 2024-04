Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apspriež Tīnūžu veloceliņa izbūvi

Tikšanās laikā domes priekšsēdētājs atzīmēja, ka Tīnūžu pagastā iedzīvotāju skaits katru gadu pieaug, tāpēc pašvaldības mērķis ir nodrošināt tā pieejamību gan no Ogres, gan no Ikšķiles ne tikai ar auto, bet arī velobraucējiem un gājējiem. To varētu nodrošināt tieši veloceliņu izbūve. Tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbību veloceliņu izbūvē Ogres novada teritorijā.

“Latvijas Valsts Ceļi” pārstāvji informēja, ka šogad plānots uzsākt veloceliņa Tīnūži – Ogre projektēšanu, tāpat arī tiks sākts darbs pie veloceliņa Ikšķile – Ogre gar A6 šoseju (Rīga-Daugavpils).

Savukārt Ogres novada pašvaldība ir izstrādājusi būvprojektu veloceliņu izbūvei gar A6 šoseju Ciemupe – Lielvārde.

Egils Helmanis pateicās “Latvijas Valsts Ceļi” par līdzšinējo sadarbību un uzsvēra, ka pašvaldībai interesē jebkura veloceliņa izbūve, jo tādejādi apdzīvotā vieta liekas tuvāka un pieejamāka kā arī tiek veicināta iedzīvotāju aktivitāte, veselīgs dzīvesveids. Šo celiņu nozīmi pierāda izbūvētie veloceliņi no Ogres uz Ciemupi un Ogres uz Ogresgalu, kurus regulāri izmanto velobraucēji, nūjotāji, gājēji, tai skaitā māmiņas ar ratiņiem un citi iedzīvotāji.

E. Helmanis uzvēra: “Tikai sadarbojoties varam veiksmīgi sakārtot un attīstīt ceļu infrastruktūru Ogres novadā. Tur, kur varam atrast kopējos mērķus, ejam uz priekšu un tad arī būs rezultāti.”

Joprojām aktuāls ir jautājums par autoceļu posmu Tīnūži – Kangaru ceļš (Rīga – Ērgļi), Kangaru ceļš – Jugla, Suntažu centrs asfaltēšanu. E.Helmanis norādīja, ka intensīvas sarunas par Kangaru ceļa izbūvi starp pašvaldību, Satiksmes ministriju un Vides un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) notiek jau kopš 2018. gada. Savulaik Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu likvidēt dzelzceļa satiksmi uz Ērgļiem, iedzīvotājiem solot no Rīgas līdz Ērgļiem izbūvēt asfaltētu ceļu. Šī ceļa izbūvē ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni eiro, bet tieši pār Kangaru kalniem palikuši neizbūvēti 11 km.

Šī teritorija atrodas dabas liegumā “Lielie Kangari”, ir iekļauta Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”, un eksperti, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, sniedza negatīvu vērtējumu, kā rezultātā šī ceļa posma asfaltēšanas darbi nemitīgi atlikti, nevarot rast kompromisu starp ceļa izbūvi, dabas aizsardzību un saglabāšanu un drošu satiksmi. Turklāt šis ceļa posms skar ne tikai Ogres novada iedzīvotājus un uzņēmējus, bet stratēģiski ietekmē arī Ērgļos, Ropažos un Mālpilī dzīvojošos.

Domes priekšsēdētājs izteica cerību, ka beidzot visi šķēršļi būs pārvarēti un Kangaru ceļa neasfaltētais posms šogad tiks noasfaltēts, kā arī atjaunots ceļa segums posmam Tīnūži – Kangaru ceļš (autoceļš Rīga – Ērgļi).

KONTEKSTS

Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi plāno un īsteno veloceliņu infrastruktūras attīstību Ogres novadā, radot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, kā arī veicinot aktīvās atpūtas iespējas.

Pašvaldības mērķis ir izbūvēt veloceliņus maršrutā Saulkalne–Ikšķile–Ogre–Lielvārde–Kaibala–Jumprava, sakārtot veloceliņus novada pilsētās, izbūvēt jaunus, savienojot apdzīvotas vietas, tādā veidā nodrošinot iedzīvotajiem ērtu, drošu un aktīvu pārvietošanos, arī veicinot velo tūrismu.

Pēdējo gadu laikā novadā atklāti vairāki jauni veloceliņi. Piemēram, 2011. gada augustā 312 metrus garš veloceliņš posmā Ogre–Ikšķile Rīgas ielā; 2016. gada vasarā veloceliņš Ogre–Ciemupe; 2021. gada maijā veloceliņš no Ogres uz Ogresgalu 6 km garumā, dodot iespēju ērti un droši nokļūt līdz Ogresgalam, kā arī izbraukt apmēram 24 km maršrutu pa Ogresgala pagastu. 2021. gada jūnijā Ogrē, Čakstes prospektā, tika atklāts viena no plašākajām un modernākajām velo trasēm Rīgas apkaimē, dodot iespēju ikvienam, īpaši jauniešiem, aktīvi pavadīt laiku un attīstīt velo braukšanas prasmes. Ērti, droši veloceliņi ierīkoti, pārbūvējot Mālkalnes prospektu, Čakstes prospektu, Brīvības ielu no Rūpnieku ielas līdz Ogres pilsētas robežai, izbūvējot straumvirzes aizsargmolu Pārogrē, pārbūvējot veco aizsargdambi gar Ogres upi un citviet.

Kopējais izbūvēto veloceliņu garums Ogres novadā ir 54 km (A/S Latvijas Valsts ceļi, 2021). Velo maršruti Ogres novadā: https://www.visitogre.lv/lv/marsruti-un-kartes