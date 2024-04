Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis sveic leģionāru Antonu Mortukānu 105 gadu dzimšanas dienā

A. Morutkāns dzimis 1919. gada 25. februārī Bērzgales pagastā, kas ietilpst tagadējā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. 1944. gada 15. martā iesaukts Latviešu SS brīvprātīgo leģionā, kurā cīnījies, līdz ticis gūstā tā saucamā “Kurzemes katla” kauju laikā*. Strādājis remontdarbnīcā par grāmatvedi, dzīvojis Rīgā, līdz pagājušā gada rudenī pārcēlies uz Madlienas pansionātu.

Pansionāta vadītāja Inese Rudzgaile stāsta, ka A. Mortukāns bieži vien saka, ka viņa dvēsele vēlas pacelties augstāk par savu vecumu. Viņš aktīvi seko līdzi ziņām televīzijā, interesē sports, it īpaši teniss. Latvijas brīvības cīnītājs joprojām ir ļoti liels Latvijas patriots un aicina arī citus novērtēt un sargāt mūsu valsti. Ikvienam no mums viņš novēl šos zīmīgos vārdus no leģionāru dziesmas “Trīnīte”:

“Lai latvju saule nenoriet

Nekad, nekad,

Lai latvju zobens nesarūs

Nekad, nekad!”

* Par Kurzemes cietoksni jeb Kurzemes katlu apzīmē trīsstūri Kurzemē Liepāja-Tukums-Ventspils, kur Otrā pasaules kara laikā no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada maijam ielenktā Latvijas armija un vācu armijas grupa cīnījās pret sarkanarmiju. Šo ielenkto vācu armijas daļu nosauca par grupu Ziemeļi un vēlāk pārsauca par grupu Kurzeme. Ar 1945. gada 8. maija līguma parakstīšanu arī izbeidzās Otrais pasaules karš Eiropā.