Domes priekšsēdētājs gaviļnieci sveica dzīvesvietā, pasniedzot ziedus un Ogres novada pašvaldības vienreizējo pabalstu 140 eiro apmērā.
Sfefānija Pauniņa uz Ogri pārcēlusies pirms sešiem gadiem. Lai gan dzimusi Latgalē un bērnību pavadījusi Liepājā, Stefānijas kundze sevi sauc par ceļotāju, jo savā mūžā dzīvojusi visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, taču tieši Ogri viņa sauc par skaistāko vietu Latvijā.
Šodienas jubilāre augusi daudzbērnu ģimenē, bijusi jaunākā māsa četriem brāļiem un četrām māsām. Jaunībā apgūtā friziera profesija kļuva par nodarbi visa mūža garumā; pēdējā darba vieta bijusi Rīgas Centrālās stacijas frizētavā. Stefānijas kundze izaudzinājusi divus krietnus dēlus, šobrīd dzīvo jaunākā dēla aprūpē. Kundzes plašajā un saliedētajā ģimenes lokā ir arī 5 mazbērni un 8 mazmazbērni, kuri plāno apciemot gaviļnieci šajās brīvdienās.
“Man neticas, ka tas notiek ar mani. Nezinu, kam pateikties, - zemei vai Debesīm. Esmu laimīga, ka esmu nodzīvojusi tik garu un ilgu mūžu,” teic Stefānijas kundze, kura ir gandarīta un lepna par savu atbalstošo ģimeni, katram vēlot tik pretimnākošus, atsaucīgus un izpalīdzīgus bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus. Lai gan kundzei nākas sadzīvot ar dažādām kaitēm, viņa uzskata, ka par to nav visu laiku jāraizējas, bet gan jāsadzīvo un jāturpina raudzīties uz dzīvi pozitīvi.
Domes priekšsēdētājs novēlēja gaviļniecei stipru veselību un vēl daudzus gadus, ko būt kopā ar saviem mīļajiem!