Domes sēdē izskatīs lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

Domes sēdē izskatīs lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata
Domes sēdē izskatīs lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

Rīt, 2025. gada 18. decembrī, notiks Ogres novada pašvaldības domes ikmēneša sēde, kurā tiks skatīta virkne Ogres novada pašvaldības iedzīvotājiem būtisku jautājumu – jaunā teritoriālā plānojuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšana, ar autobusu sabiedriskā transporta iepirkumu saistīti jautājumi, kā arī citi ar Ogres novada attīstību cieši saistīti lēmumprojekti, kuri iepriekš ir tikuši izstrādāti un detalizēti izskatīti un apstiprināti kādā no sešām pastāvīgajām Ogres novada pašvaldības domes deputātu komitejām, informēja pašvaldība.

Līdz ar šiem jautājumiem Ogres novada pašvaldības domes sēdē tiks izskatīts arī kāds domes deputātu komitejās iepriekš neizskatīts lēmumprojekts, kuru tikai dažas darba dienas pirms domes sēdes iesniedza Ogres novada pašvaldības domes opozīcijā strādājošie 9 deputāti, – pieprasījums un ar to saistīts lēmumprojekts par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atbrīvošanu no amata.

Pieprasījuma un ar to saistītā lēmumprojekta iesniedzēji savu iniciatīvu skaidro ar Egila Helmaņa darbnespējas lapu laika periodā no 2025. gada 25. augusta, kā arī faktu, ka Ogres novada domes priekšsēdētājam ir tikai viens vietnieks, savukārt Latvijā ir arī tādas pašvaldības, kurās domes priekšsēdētājiem ir divi vietnieki vai pat vairāk.

Pašvaldība skaidro, ka veidojot Ogres novada pašvaldības vadības pamatprincipus, mērķis bija tās darbā iesaistīt maksimāli lielu gan pašvaldību vēlēšanās uzvarējušo, gan opozīcijā palikušo deputātu skaitu, nevis koncentrēt lēmumu pieņemšanu tikai domes priekšsēdētāja un tā viena vai vairāku vietnieku rokās. Tādējādi Ogres novada pašvaldības domē strādā sešas pastāvīgās komitejas, kurās darbojas gan pozīcijā, gan opozīcijā esošie domes deputāti – Finanšu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja, Kultūras komiteja, Attīstības un infrastruktūras komiteja, Ielu, ceļu un transporta komiteja. Katrs pašvaldības deputāts strādā vismaz vienā komitejā, un, komitejai uzsākot darbu, tiek ievēlēts tās vadītājs.

