Līdz ar šiem jautājumiem Ogres novada pašvaldības domes sēdē tiks izskatīts arī kāds domes deputātu komitejās iepriekš neizskatīts lēmumprojekts, kuru tikai dažas darba dienas pirms domes sēdes iesniedza Ogres novada pašvaldības domes opozīcijā strādājošie 9 deputāti, – pieprasījums un ar to saistīts lēmumprojekts par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atbrīvošanu no amata.
Pieprasījuma un ar to saistītā lēmumprojekta iesniedzēji savu iniciatīvu skaidro ar Egila Helmaņa darbnespējas lapu laika periodā no 2025. gada 25. augusta, kā arī faktu, ka Ogres novada domes priekšsēdētājam ir tikai viens vietnieks, savukārt Latvijā ir arī tādas pašvaldības, kurās domes priekšsēdētājiem ir divi vietnieki vai pat vairāk.
Pašvaldība skaidro, ka veidojot Ogres novada pašvaldības vadības pamatprincipus, mērķis bija tās darbā iesaistīt maksimāli lielu gan pašvaldību vēlēšanās uzvarējušo, gan opozīcijā palikušo deputātu skaitu, nevis koncentrēt lēmumu pieņemšanu tikai domes priekšsēdētāja un tā viena vai vairāku vietnieku rokās. Tādējādi Ogres novada pašvaldības domē strādā sešas pastāvīgās komitejas, kurās darbojas gan pozīcijā, gan opozīcijā esošie domes deputāti – Finanšu komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja, Kultūras komiteja, Attīstības un infrastruktūras komiteja, Ielu, ceļu un transporta komiteja. Katrs pašvaldības deputāts strādā vismaz vienā komitejā, un, komitejai uzsākot darbu, tiek ievēlēts tās vadītājs.