Jautājums tika skatīts domes sēdē pēc opozīcijas deputātu ierosinājuma. Kopumā domē strādā 23 deputāti, un mēra atsaukšanu bija pieprasījuši deviņi – partijas Jaunā Vienotība deputāti Dace Kļaviņa un Jānis Siliņš, kustības Par! un Jaunās konservatīvās partijas kopīgā saraksta deputāti Santa Ločmele, Uldis Skudra un Kārlis Avotiņš, kā arī Latvijas Reģionu apvienības deputāti Rūdolfs Kudļa, Matīss Mežaks, Kārlis Ansons un Māris Martinsons.
Opozīcija norādīja, ka kopš ievēlēšanas domes priekšsēdētāja amatā Helmanis pienākumus pildījis mazāk nekā vienu mēnesi. Pēc šā gada 18. jūlija viņš atradies prombūtnē – sākotnēji izmantojot kompensējošo atpūtu pēc komandējuma, vēlāk atvaļinājumā, bet kopš 25. augusta – darbnespējā. Vienlaikus opozīcijas deputāti pauda neizpratni par to, ka Helmanim par novembri izmaksāts atalgojums vairāk nekā 4000 eiro, apšaubot, par kādu pienākumu pildīšanu tas saņemts.
Deputāte Dace Kļaviņa uzsvēra, ka piecu mēnešu laikā dome ilgstoši darbojusies bez pilnvērtīga priekšsēdētāja un pašvaldību faktiski vada tikai viens priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt Santa Ločmele pauda bažas par gauso nākamā gada budžeta sagatavošanu un domes priekšsēdētāja neiesaistīšanos šajā procesā. Deputāts Rūdolfs Kudļa norādīja arī uz to, ka Helmanis noteiktajā termiņā nav pieteicies speciālās atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpumu.
Savukārt domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš uzsvēra, ka koalīcijai nav pieņemama opozīcijas vēršanās pret kolēģi, kurš atrodas darbnespējā, publiski apšaubot cilvēktiesību pamatprincipus. Viņš arī norādīja, ka Ogres novada pašvaldība ir izvēlējusies efektīvāku un mazāk birokrātisku vadības modeli, iesaistot plašāku deputātu loku pastāvīgajās komitejās, nevis ieceļot vairākus vicemērus.
Jau iepriekš domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja bija apliecinājis, ka valdošā koalīcija neplāno atbalstīt opozīcijas priekšlikumu par Helmaņa atsaukšanu no amata.
Tuvojoties 2025. gada 18. decembrī plānotajam balsojumam, pašvaldība saņēmusi arī vairākas atbalsta vēstules Helmanim. Starp tām ir Latvijas Virsnieku apvienība un Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, kas uzsvērušas, ka Helmanis, sniedzot palīdzību Ukrainai, guvis kontūziju un šobrīd atrodas ārstu nozīmētā rehabilitācijā, un šāds veselības stāvoklis nevar tikt interpretēts kā apzināta amata pienākumu nepildīšana.
Atbalstu savā vēstulē paudusi arī Latvijas Politiski represēto apvienība, izceļot Helmaņa ieguldījumu Ogres novada attīstībā, savukārt Olena Dmitrenko, Čerņihivas reģionālā padome priekšsēdētāja, uzsvērusi viņa nozīmīgo atbalstu Ukrainai un aicinājusi deputātus lēmumu vērtēt demokrātijas un cilvēcības kontekstā.