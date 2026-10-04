CVK dod zaļo gaismu - sākta balsu skaitīšana

CVK ir saņēmusi apstiprinājumu no visām pašvaldībām par Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra (ETVR) darbu pabeigšanu un lūgusi sākt balsu skaitīšanu, ievērojot procedūras, pārbaudot anulējamās balsis ETVR, balsotāju sarakstos atzīmēt anulējamos un skaitu pa dienām ierakstīt vēlēšanu gaitas žurnālā.
Tas nozīmē, ka iedarbināts 15. Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijas 7.4. punkts, kas paredz, ka tad, kad balsi glabāšanā nodevušie vēlētāji vairs nevar pārbalsot, komisija pārliecinās ETVR, kuri vēlētāji, kas nodevuši balsi glabāšanā, balsojuši vēlēšanu dienā vai nodevuši balsi glabāšanā vēlreiz.
Pēc tam komisija balsu nodošanas glabāšanā laikā pildītā balsotāju saraksta labajā apmalē pie šo vēlētāju paraksta ar burtu "N" atzīmē, ka viņu balss anulēta. Katrā balss nodošanas glabāšanā dienā anulēto ierakstu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
Kā novēroja aģentūra LETA, CVK datubāzē sāk parādīties informācija par balsošanas rezultātiem atsevišķos vēlēšanu iecirkņos. Pirmais iecirknis, kas publicējis datus, bija Alūksnes novada Strautiņu bibliotēka.
Jau rakstīts, ka iepriekš balsu skaitīšanas kavēšanās bija saistīta ar procedūru, kas iecirkņiem jāievēro, pirms tiek vērtas vaļā vēlēšanu urnas, lai gūtu pārliecību, ka netiek divreiz pieskaitītas vēlētāju glabāšanā nodotās balsis, informēja CVK.
Valsts digitālās attīstības aģentūra norādīja, ka kavēšanās nav saistīta ar Vēlēšanu platformu, tajā skaitā ETVR.
Kā rakstīts, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā šonakt plkst. 1 notiks CVK preses konference, kurā tiks skaidrota kavēšanās ar 15. Saeimas vēlēšanu urnu atvēršanu un balsu skaitīšanu.
Vairākas stundas pēc vēlēšanu beigām joprojām nebija sākta balsu skaitīšana, jo turpinājās datu pārbaude ETVR, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas vēlēšanu komisijas locekle Laura Krastiņa.
Ap plkst. 22.30 CVK priekšsēdētāja vietniece Iveta Blaua informēja, ka sakarā ar to, ka daudzās pašvaldībās jāprecizē dati, vēlēšanu kastes netiek atvērtas. Tika sasaukta CVK sēde, lai lemtu par turpmāko rīcību.
Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iecirkņiem nebija ļauts atvērt vēlēšanu urnas, CVK mājaslapā parādījās balsošanas rezultāti virknē ārzemju iecirkņu, kā arī vienā iecirknī Jūrmalā. Vēlāk informācija par balsošanas rezultātiem Jūrmalā no CVK mājaslapas pazuda.
Ap plkst. 23 CVK paziņoja, ka CVK ārkārtas sēdē nolemts atļaut sākt balsu skaitīšanu ar to vēlēšanu kastu atvēršanu, kuras izmantotas sestdien un kurās nav reģistrācijas aplokšņu no iepriekšējās balsošanas perioda.