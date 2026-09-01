Droni no Latvijas gaisa telpas ielidojuši Igaunijā

Plkst. 3.11 Igaunijas Aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu Rietumviru un Austrumviru apriņķu iedzīvotājus. Plkst. 3.48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jegevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji.
Aizsardzības spēku Stratēģiskās komunikācijas departamenta priekšnieks pulkvežleitnants Uku Arolds komentārā ERR norādīja, ka Igaunijas robežās atrodas droni, kā dēļ gaisā pacēlušies Turcijas iznīcinātāji.
"Ir bijuši droni, kas pārvietojās paralēli Igaunijas austrumu robežai un arī Latvijas austrumu robežai un ir ieceļojuši Igaunijā, kā dēļ esam izsludinājuši arī trauksmi," sacīja Arolds.
Pirms plkst. 6 trauksme atcelta, vēsta ERR.
"Naktī dažos Igaunijas reģionos tika izsludināta gaisa trauksme pēc tam, kad droni bija pielidojuši tuvu mūsu robežai un ielidoja Igaunijas gaisa telpā," sociālajos tīklos norādīja Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
Reaģējot uz situāciju, no Emari gaisa spēku bāzes tika pacelti NATO iznīcinātāji. Vēlāk Igaunijas Aizsardzības spēki atcēla gaisa trauksmi.
Kā norādīja Cahkna, NATO reaģēja ātri un tieši tā, kā paredzēts plānos.
"Alianse saglabā modrību un ir gatava aizsargāt sabiedroto teritoriju," uzsvēra ministrs.
Šādi incidenti ir tiešas Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara sekas, pauda Cahkna, uzsverot, ka jāpastiprina spiediens uz Maskavu, lai panāktu agresijas izbeigšanu.
Naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustjlugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā netālu no robežas ar Igauniju, pavēstīja Krievijas Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko.
"Dronu trieciena rezultātā fiksēti postījumi Ustjlugas ostas zonā, notikusi aizdegšanās," pauda gubernators.
Brīdinājumu par dronu apdraudējumu naktī uz otrdienu izsludināja arī Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Plkst. 2 Ludzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Plkst. 2.25 Latvijas armija paziņoja par iespējamā apdraudējuma beigām.
Plkst. 3.37 NBS paziņoja par gaisa apdraudējumu Alūksnes novadā. Līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Plkst. 4.17 Alūksnes novadā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums noslēdzās.