Trešdiena, 25. marts, 2026 09:48

Drons Krāslavas novadā eksplodējis kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra

Drons Krāslavas novadā eksplodējis kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra
Latvijas gaisa telpā šonakt ielidojušais drons Krāslavas novadā eksplodējis aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, aģentūrai LETA atklāja novada pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.

Negadījums noticis aptuveni kilometra attālumā no Svarinciem, kas ir Svariņu pagasta centrs. Incidenta vietai tuvākā sādža atrodas apmēram 300-400 metru attālumā.

Belkovskis sacīja, ka par notikušo pašvaldība informēta operatīvi, aptuveni 15 minūšu laikā. Dienestu sadarbību viņš vērtē kā labu, arī pats atrodas notikuma vietā.

Pašvaldības pārstāvis uzsvēra, ka iedzīvotāji nav apdraudēti.

Jau ziņots, ka Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojis un eksplodējis drons.

Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija, Gaisa spēki identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.

Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības.

Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts, pauž ministrija un atzīmē, ka civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai.

Notiek incidenta apstākļu noskaidrošana. Par notikušo ir informēta Krāslavas novada pašvaldība.

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) paziņojis, ka saistībā ar notikušo incidentu pārtraucis darba vizīti Ukrainā un atgriežas Latvijā.

