Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:04
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 26. janvāris, 2022 09:01

Dronu lidojumi nedrīkst notikt bez saskaņojuma

ogresnovads.lv
Dronu lidojumi nedrīkst notikt bez saskaņojuma
Trešdiena, 26. janvāris, 2022 09:01

Dronu lidojumi nedrīkst notikt bez saskaņojuma

ogresnovads.lv

Bezpilota gaisa kuģus jeb dronus nedrīkst lidināt, kur un kā iegribas. Ir normatīvie akti, ar kuriem dronu lietotājiem noteikti ir ne tikai jāiepazīstas, bet arī jāievēro. Turklāt arī jāielāgo, ka ir ierobežotās teritorijas, virs kurām dronu lidojumus bez īpaša saskaņojuma nedrīkst veikt.

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona komandiera, pulkvežleitnanta Aināra Rauzas vēstuli ar informāciju, ka viena no šādām teritorijām, kurai ir noteikts pastāvīgās ierobežoto lidojumu zonas  statuss, ir Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona dislokācijas vieta Mednieku ielā 12, Ogrē.

Pastāvīgā ierobežoto lidojumu zona (vertikāli no zemes 300 m un horizontālā plaknē līdz 500 metriem) šajā teritorijā ir noteikta,  pamatojoties uz Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” un Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumiem Nr. 26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība”, kā arī saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas daļas 30.12.2021. vēstuli Nr.01-8/1953 “Par bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežotajām zonām”.

Lai veiktu lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi noteiktajā pastāvīgajā ierobežoto lidojumu zonā, ir nepieciešams to saskaņot ar Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežojumu karte virs Ogres pilsētas horizontālā plaknē šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?