Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona komandiera, pulkvežleitnanta Aināra Rauzas vēstuli ar informāciju, ka viena no šādām teritorijām, kurai ir noteikts pastāvīgās ierobežoto lidojumu zonas statuss, ir Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona dislokācijas vieta Mednieku ielā 12, Ogrē.
Pastāvīgā ierobežoto lidojumu zona (vertikāli no zemes 300 m un horizontālā plaknē līdz 500 metriem) šajā teritorijā ir noteikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” un Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumiem Nr. 26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība”, kā arī saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas daļas 30.12.2021. vēstuli Nr.01-8/1953 “Par bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežotajām zonām”.
Lai veiktu lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi noteiktajā pastāvīgajā ierobežoto lidojumu zonā, ir nepieciešams to saskaņot ar Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku.
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežojumu karte virs Ogres pilsētas horizontālā plaknē šeit: