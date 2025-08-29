Drošība sākas ar Tevi! Septembrī notiks Civilās aizsardzības nedēļa

“Civilās aizsardzības nedēļa Latvijā norisināsies pirmo reizi. Tās laikā aicinām katru Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un iestādi apzināties savu lomu drošības stiprināšanā, tajā skaitā savlaicīgi sagatavojoties dažādām iespējamām krīzēm un apzinot sev pieejamos resursus palīdzībā citiem. Sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm aicinām nedēļas laikā apgūt praktiskas zināšanas, apzināt sadarbības partnerus un veikt praktiskus darbus, piemēram, lejupielādēt lietotni 112 vai iztīrīt daudzdzīvokļu māju pagrabus,” norāda Latvijas Pilsoniskās alianses Civilās aizsardzības darba grupas vadītāja, LAPAS direktore Inese Vaivare.
Galvenais nedēļas notikums būs seminārs “NVO iesaiste civilajā aizsardzībā un sabiedrības noturības stiprināšanā”, kas 17. septembrī norisināsies Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1. līnija 1. korp. 2, Rīgā. Seminārs notiek jau otro reizi šajā gadā pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas un tā mērķis ir stiprināt sadarbību starp valsts iestādēm un nevalstisko sektoru, lai nodrošinātu efektīvāku rīcību krīzes situācijās un sabiedrības noturību dažādu apdraudējumu gadījumā.
Semināra programmā:
- Civilās aizsardzības aktualitātes un nevalstisko organizāciju iesaistes iespējas.
- Secinājumi pēc “Namejs 2024” mācībām, nevalstisko organizāciju iesaistes iespējas gaidāmajās “Namejs 2025” mācībās.
- Informācija par Krīzes vadības centra darbu un prioritātēm.
- Diskusija par sabiedrības iesaisti civilajā aizsardzībā pašvaldībās.
- Krīzes situācijas izspēle, kurā dalībnieki praktiski modelēs organizāciju iesaisti iedzīvotāju evakuācijā.
Pieteikties dalībai semināram var, aizpildot pieteikšanās anketu šeit.
Dalībniekiem, kas nedzīvo Rīgā, nepieciešamības gadījumā tiks segti ceļa izdevumi sadarbībā ar reģionālajiem NVO centriem (Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru) kopienu stiprināšanas programmā “Sabiedrības noturības stiprināšana un kopienu pašorganizēšanās veicināšana”.
Organizācijas un iedzīvotāji aicināti paši organizēt arī citus tematiskus pasākumus savās kopienās Civilās aizsardzības nedēļā, daloties ar tēmturi #DrošībaSākasArTevi un #CAnedēļa.
Latvijas Pilsoniskā alianse veido vienotu kalendāru par Civilās aizsardzības nedēļas pasākumiem un iniciatīvām. Aicinām ikvienu organizāciju, indivīdu vai kopienu, kas plāno šajā laikā rīkot aktivitātes, aizpildīt anketu par savu pasākumu vai iniciatīvu šeit.