Šis ceļa posms būs slēgts gan pārbūves darbu laikā, gan arī pēc tiem. Lai piekļūtu Zilo kalnu starta laukumam, dotos uz Smiltāju kapiem vai Dubkalnu ūdens krātuvi, šobrīd jāizmanto nākamais ceļa pagrieziens, kas atrodas 320 metrus tālāk no Ogres puses virzienā uz Tīnūžiem.
Projekta ietvaros ir paredzēts rekonstruēt esošo pašvaldībai piederošo grants seguma autoceļu „Dubkalna ezera meži” 462 m garumā (posmā no autoceļa P5 līdz Smiltāju kapiem). Rekonstrukcijas darbu laikā tiks risināta lietus ūdens atvade – veidots grāvis, brauktuves līmenim pielāgots apaugums, lai novērstu ūdens krāšanos uz brauktuves. Paredzēta grants seguma atjaunošana 10 cm biezumā esošā ceļa platumā.
Ceļš pie autoceļa P5 pieslēdzas ļoti šaurā leņķī (26°) un neatbilst standarta LVS 190-3 izvirzītajām prasībām, turklāt ved cauri dabas parkam un Natura 2000 teritorijai (plašāku darbu veikšanai nepiekrīt dabas aizsardzības institūcijas), tāpēc arī pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas tas autotransporta satiksmei būs slēgts un turpmāk to varēs izmantot tikai gājēji un velosipēdisti.
JAUNA CEĻA POSMA IZBŪVE
Lai nodrošinātu ceļu specifikācijām un satiksmes drošībai atbilstošu risinājumu, projekta ietvaros tiek izbūvēts jauns ceļa posms ar asfaltbetona segumu 900 metru garumā ar pieslēgumu pie valsts autoceļa P5 Ulbroka – Ogre (tur šobrīd ir izveidota tāda kā kabata). Ceļa kreisajā pusē paredzēts izbūvēt 2,50 m platu gājēju - skrituļošanas ceļu. Lai risinātu ūdens atvadi no ceļa, projektā ir paredzēti sāngrāvju un ievalku izbūve. Šis ceļa posms ļaus gan Ogres, gan Ikšķiles iedzīvotājiem un citiem interesentiem nokļūt uz Smiltāju kapiem, piekļūt dabas parka “Zilie kalni” starta laukumam, Dubkalnu ūdenskrātuvei, kā arī nokļūt Ikšķiles novada Ezera ielas piegulošajām teritorijām.
Projektā paredzēta arī elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve rekonstruējamam un jaunizbūvētajam ceļa posmam.
Ogres novada pašvaldība līgumu ar darbu veicēju SIA “Venta 1” noslēdza pagājušā gada 29. decembrī. Projekta īstenošanas termiņš ir šī gada 31. oktobris.