Ceturtdiena, 18. novembris, 2021 02:43

Oktobra beigās ikviens novada iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt savu dzejoli konkursā "Sauli, spēku, gaismu Latvijai". Konkurss tika rīkots par godu Latvijas valsts svētkiem un tajā piedalījās 14 dalībnieki, kuri iesūtīja 58 dzejoļus.

Katrs autors bija atspoguļojis Latviju citādāk. Tika iesūtīti gan romantiski, gan tēlaini, gan tradīcijām piepildīti vārdi, bet visus tos caurvij spēks un mīlestība pret mūsu tēvzemi. Paldies katram, kurš piedalījās, uzdrīkstējās un iespējams pat uzrakstīja savu pirmo dzejoli!


Visaugstāk novērtētie dzejoļi bija autoriem – Intai Špillerei, Lailai Mūrniecei, Raivim Gribustam, Otīlijai Kromanei, Mārītei Bikovskai, Zentai Matildei Vitenbergai, Annai Kerijai Studentei, Paulai Kābelei un Selīnai Vietniecei.


Ar visiem autoriem, kuri saņems balviņas, Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa sazināsies individuāli.


Sveicam valsts svētkos!

