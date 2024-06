Dzelzceļa līnijas posmā Lielvārde–Skrīveri gaidāmi remontdarbi; būs izmaiņas trīs autobusu maršrutos Latgalē Autotransporta direkcija

Saistībā ar sliežu ceļu remonta un infrastruktūras uzlabošanas darbiem, kas no šī gada 1. līdz 24. jūlijam tiks organizēti dzelzceļa līnijas Rīga–Daugavpils posmā Lielvārde–Skrīveri, tiek ieviestas izmaiņas vilcienu pienākšanas laikos Daugavpils un Krāslavas stacijās. Līdz ar to no 1. jūlija reģionālās nozīmes autobusu maršrutos Krāslava–Skaista–Dagda, Daugavpils–Krāslava un Krāslava–Indra vairāki reisi ir pielāgoti stacijās pienākošajiem vilcienu reisiem.