Simbols pārmaiņām
“Gandrīz neko savā dzīvē neesmu izdarījis pareizi ar pirmo reizi. Kļūdījos, kļūdas atzinu un mācījos,” raksta Mielavs. “Manu valsti jau vairākus gadus pārvalda cilvēki, kuri bliež pa nagiem atkal un atkal – pašapmierināti un finansiāli nodrošināti mazohisti.”
Pēc mūziķa domām, Latvijas politiskajā sistēmā ir pienācis laiks vēlēšanu kārtības maiņai, un kustība “Bez partijām” (pagaidu nosaukums) simbolizē tieši šo pārmaiņu nepieciešamību.
Mielavs piebilst, ka viņu motivējusi arī personiska pārliecība un draudzība ar režisoru Alvi Hermani, kurš ir viens no šīs kustības redzamākajiem atbalstītājiem.
“Es pievienojos "Bez partijām". Jo nevaru savādāk. Jo nebūs man miera, ja palikšu malā. Jo kopā ar Alvi esam gājuši izlūkos. Jo abi esam atgriezušies, viens otru neatstājot aiz frontes līnijas,” pauž mūziķis.
Kritiķiem – tieša atbilde
Jau paredzot iespējamo sabiedrības reakciju, Mielavs savā paziņojumā ironiski atzīst, ka viņam “gara acīm jau redzami” komentāri, kuros viņš tiks dēvēts par “Kremļa lakstīgalu” vai “okupācijas pieminekļa dziedātāju”.
Tomēr mākslinieks uzsver, ka viņam ir tiesības runāt par Latvijas nākotni:
“Lai nu kam, bet tieši man ir tiesības! Nevienam citam, bet man savulaik pietika drosmes ar palmas zaru rokā doties Latvijas krievu midzenī ar cerību, ka dziesma un vārds palīdzēs viņus padarīt lojālus zemei, kurā viņi dzīvo. Varbūt par vēlu, tāpēc nesanāca. Bet es vismaz mēģināju. Un ar to lepojos joprojām.”
Raksta nobeigumā Mielavs savu vēstījumu noslēdz ar teikumu - “Dievs svētī Latviju!”
Viņa ierakstam ir vairāki sekotāju atbalstoši komentāri. Inga Sproģe piekrīt viņa lēmumam, ka kaut kas ir jāmaina, taču neslēpj bažas. "mani tramīgu dara fakts, ka pie šādas kārtības, ar Tautas izvēlētiem “ kalpiem “ labi nebeigtos! Sasistu viens otru lupatās! Labāk būtu, ar atskaiti! Tavi labie darbi 100 dienās?! Neko neesi izdarījis?! Vācies! Ar neatgriešanos politikā! Šobrīd ir tāda sajūta, ka nevienam nekāda atbildība nerūp."
Erika Smelkova raksta: "Kā teicis Einšteins - problēmu nevar atrisināt tajā līmenī, kurā tā radusies. Ja viss paliek kā ir- tad tāda čunčināšanās valsts bezgalīgā parāda audzēšanas virzienā. Šis ir veids kā mēģināt, ar piebildi, ka vēlos redzēt komandu un, protams, arī idejas par rezultātu. Un pavisam noteikti - tas atkal atmodinās jo daudzus. Lai izdodas!"
Konteksts: “Bez partijām” – jauna ideja Latvijas politikā
Kustība “Bez partijām”, kuru visbiežāk saista ar režisoru Alvi Hermani, pēdējā laikā kļuvusi par vienu no visvairāk apspriestajiem jaunpienācējiem Latvijas politiskajā vidē. "Bez partijām" ir 2025. gada rudenī veidojama politiska kustība, kurā apvienojušies sabiedrības pārstāvji, kuri iestājas pret Satversmē pašlaik noteikto vēlēšanu kārtību ar partiju sarakstiem un aicina to nomainīt ar balsošanu par atsevišķiem cilvēkiem. Kustības dibinātāji - režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Armands Broks, bijušais "Apvienotā saraksta" zemkopības ministrs Didzis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols no "Tauta. Zeme. Valstiskums". Nosaukums "Bez partijām" ir izvēlēts kā pagaidu.