Aprīlī Latvijā reģistrēti 885 jaundzimušie, kas ir par 11,7% jeb 117 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēts 441 zēns un 444 meitenes.
Šogad pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrēti 9344 mirušie, kas ir par 3,2% jeb 293 vairāk nekā 2025. gada pirmajos četros mēnešos, kad tika reģistrēts 9051 mirušais.
Tādējādi šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 5702 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 5223 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrētas 1726 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 11% jeb 214 laulībām mazāk.
Šogad 1. maijā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,835 miljoni.