Sestdien, 7. augustā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa uzsāka laulību reģistrāciju jaunajās telpās, kas atrodas Ogres centrālās bibliotēkas ēkā, Brīvības ielā 35.
Par pirmo pāri, kuri slēguši laulību Dzimtsarakstu nodaļas jaunajā svinību zālē kļuva Kuršu ģimene, kas pirms 15 gadiem iepazinušies Ogres estrādē un nu jau 11 gadus sevi sauc par ogrēniešiem. Jaunais pāris atklāja, ka jaunās telpās bijis patīkams pārsteigums un, lai gan plānojuši klusus un mierīgus svētkus, priecājas par goda viesiem, kas ieradušies pāri sveikt.

Jauno ģimeni sveica Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, vēlot skaistu šo dienu un laimīgu kopā būšanu.


7. augustā Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja 6 pāri. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola norāda, ka kaut arī visiem šodien ir liels satraukums un pie jaunās darba vides vēl jāpierod, ir neviltots prieks par iespējām un atmosfēru, ko šīs jaunās telpas sniedz. Vītolas kundze atklāj, ka augusta mēnesī paredzētas vairāk nekā 35 laulības turklāt vairums pāru izvēlējušies reģistrēt laulību darba dienās.


Jauno Ogres Centrālās bibliotēkas ēku, kurā turpmāk atradīsies arī dzimtsarakstu nodaļa, ar svinīgu ceremoniju atklāja šī gada 2. jūnijā. Zīmīgi, ka šajā datumā tieši pirms 99 gadiem tika izveidota un saules gaismu ieraudzīja arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas nu jau savas darbības simtgadi sagaidīs jaunajās telpās.

