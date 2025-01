Dzīvības pavediens ir tik trausls, komentējot traģisko sadursmi, pauž baptistu bīskaps Kaspars Šterns

Šodien pulksten 10.00 Ventspils Mūzikas vidusskolas un koncertzāles "Latvija" foajē notika klusuma brīdis, pieminot autoavārijā bojā gājušo Ventspils Mūzikas vidusskolas pedagoģi un kora “Nošu planētas” diriģenti Anitru Niedru un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 8.klases skolnieci, Ventspils mūzikas skolas 8. kora klases audzēkni, kora "Nošu planētas" dziedātāju, 14 gadīgo Ketrinu.

“Neviens no mums nevarēja paredzēt šādu traģēdiju – tik īsā laikā esam zaudējuši divas brīnišķīgas personības: Anitru Niedri un Ketrinu Raenu Kušneri. Sirsnīgas, talantīgas un ar lielu mīlestību pret dzīvi, viņas bija ne tikai mūsu kolēģes un draudzenes, bet arī cilvēki, kas atstājuši dziļas pēdas mūsu sirdīs. Šis zaudējums ir smags trieciens viņu ģimenēm, draugiem, kolēģiem un visai Latvijai,” tā, izsakot neizmērojamu līdzjūtību aizgājušo ģimenēm, tuviniekiem, kolēģiem un draugiem, raksta Ventspils Mūzikas vidusskolas direktors Jēkabs Macpans. Savā ierakstā viņš aicina turpināt domāt vissiltākās domas par tiem, kas joprojām atrodas slimnīcā. “Dzīvē ir brīži, kad vārdus nomaina sāpju un skumju klusums. Nekas nesatricina dvēseli vairāk kā zaudējums – īpaši tad, kad mums tiek atņemti tuvi, mīļi un izcili cilvēki,” pauž vidusskolas direktors.

Venstpils baptistu draudzes Facebook ieraksts 11, februārī

Nesteigsimies, neko nenokavēsim

Par talantīgās un sirsnīgās Ketrinas zaudējumu šajās dienās īpaši sēro Venstpils baptistu draudze, kurai viņa ikdienā bijusi piederīga. Draudzes mācītājs un draudze līdzi pārdzīvo zaudējumam un ir kopā ar pārējām cietušo ģimenēm. Savu līdzjūtību visiem tuviniekiem izsaka arī LBDS bīskaps Kaspars Šterns.

“Ogrenet” uzrunāts bīskaps atzīst, ka “šādos brīžos atrast īstos vārdus nav viegli un tie pat var šķist lieki.”

“Šajās dienās man daudz jādomā par Jēzus vārdiem “Savu mieru Es jums dodu, nekā pasaule, Es jums dodu.” Un tas ir tas pēc kā mēs lūdzam un ilgojamies. Miers šādos brīžos ir vislielākā vērtība. Tas var kļūt kā skābeklis, kas palīdz cilvēkam iet cauri šīm grūtībām un dzīvot tālāk. Šo mieru mēs esam aicināti meklēt, pēc tā lūgt un dot to citiem, jo to pats cilvēks nevar noorganizēt. To varam tikai saņemt kā milzīgu žēlastības dāvanu. Zinu, ka šobrīd visās mūsu draudzēs cilvēki lūdz un dzīvo līdzi notikušajam. Cilvēki ir gatavi palīdzēt jebkādā veidā. Taču šobrīd lielākā palīdzība, ko var dot un kas tiek dota ir būt blakus, līdzās cietušo ģimenēm. Zinu, ka ir draudzes cilvēki, kas to sniedz. Būt blakus, var būt labākais, ko varam dot otram. Nav pat vajadzīgs runāt, vienkārši būt līdzās,” aicina K.Šterns.

Šādās traģēdijās līdzās vainīgo meklēšanai, viens no jautājumiem, kas mēdz būt aktuāls un reizē skaudrs, ir “Kāpēc tam tā bija jānotiek?” Bīskaps norāda, ka vēlme kādam uzvelt vainu ir dabiska. “Zemapziņā tādejādi mēs ceram, ka tas atvieglos mūsu sāpes. Taču aicinu, ka cik vien varam, sargāsim sevi no nosodīšanas. Jā, kādam visdrīzāk par šo būs jāuzņemas atbildība un tomēr mēs nezinām visus notikuma apstākļus. Tā vietā, lai šis mums atkal no jauna atgādina - nesteidzies! Neko mēs dzīvē nenokavēsim.”

LBDS bīskaps Kaspars Šterns

Noslēgumā K.Šterns atgādina – “Cik dzīvības pavediens var būt trausls, viens mirklis un viss…Rītdiena mums nepieder, viss, kas mums pieder ir šodiena. Tādēļ tik svarīgi, ka šajā dzīves skrējienā nepaskrienam garām saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Nekad nebūs par daudz viņus samīļot, pateikt paldies un to, ka mīlam viņus. Lai arī šādos brīžos ir grūti un smagi un tā vien šķiet, ka nav motivācijas un spēka iet tālāk uz priekšu, mana lūgšana ir, ka varam dzīvot ar cerību. Pienāks diena un mums visiem šīs dzīves priekšskars aizvērsies, bet nāvei nepieder pēdējais vārds. Mēs visi reiz atkal satiksimies un tā būs mūsu Lielā satikšanās. Dievs ir dzīvība un Viņš mūs aicina Dzīvībā. Viņš ir sagatavojis ceļu pie dzīvības, kas Mūžīga. Tādēļ šī dzīve nav tikai par iešanu un darīšanu, bet arī par to, ka esam aicināti dzīvot pašās svarīgākajās attiecībās un tās ir attiecības ar mūsu Debesu Tēvu. Varbūt šajā brīdī to grūti aptvert un pieņemt,bet ar šo cerību mēs esam aicināti dzīvot un iet tālāk uz priekšu,” savas pārdomas par traģēdiju un zaudējuma sāpēm dala baptistu konfesijas bīskaps.

Ekrānšāviņš no LTV 10. janvāra video sižeta par traģisko auto sadursmi Strazdes pagastā. Kā informē LTV, pēc CSSD apkopotās informācijas 2025. gads sācies gaužām traģiski - Latvijā kopumā līdz piektdienas rītam negadījumi uz ceļiem prasījuši jau sešu cilvēku dzīvības.

Pēc traģēdijas konkurss atcelts

Kā informē LETA, 10. janvāra sadursmē ar kravas automašīnu iesaistītais mikroautobuss veda Ventspils Mūzikas vidusskolas kora "Nošu planētas" un vokālās studijas "Mazā prinča planēta" dziedātājus un diriģentes uz Daugavpili, kur tika plānots V Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss. Bērni un pedagogi braukuši ar īrētu mikroautobusu, kas Talsu novadā Strazdes pagastā uz Ventspils šosejas avarēja, pēc apdzīšanas manevra saduroties ar pretim braucošo kravas automašīnu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu uz notikuma vietu saņēma 10:33. Kopumā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādājis astoņas personas, no kurām divas bijušas pilngadīgas (diriģente Rudīte Tālberga un mikroautobusa vadītājs), bet pārējie seši bija nepilngadīgi bērni. Cietušie slimnīcā nogādāti pie samaņas gan smagā, gan apmierinošā stāvoklī.