Patlaban uzņēmums izpilda iekšzemes komercreisus maršrutos Rīga-Ventspils, Rīga-Rēzekne, Rīga-Balvi, Rīga-Baltinava un Rīga-Žīguri.
Uzņēmumā skaidro, ka šāds lēmums uzņēmumam ir bijis ļoti smags, jo "Ecolines" komercreisu attīstībā Latvijā pēdējo gadu laikā ir ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro.
"Norma-A" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs uzsver, ka valsts, neskatoties uz līdzekļu trūkumu, turpina tos tērēt maršrutos, kur pasažieru plūsma būtu pietiekama, lai darbotos tikai komercpārvadātāji, nevis līdzekļus novirza maršrutos, kur bez subsīdijām pārvadājumi nav iespējami.
Uzņēmumā norāda, ka Latvijā joprojām nav izstrādāta skaidra un ilgtspējīga valsts stratēģija komercreisu attīstībai. Komercreisi tiek izpildīti paralēli valsts dotētajiem maršrutiem, kuru kustības saraksti bieži pārklājas, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus.
Vienlaikus dotētajos reisos tiek noteiktas administratīvi fiksētas biļešu cenas, kas neatspoguļo aktuālo tirgus situāciju un izmaksu līmeni. Tas būtiski ierobežo komercpārvadātāju iespējas elastīgi pielāgot cenas un reaģēt uz izmaksu pieaugumu, tādējādi vēl vairāk pasliktinot to konkurētspēju, skaidro kompānijā.
Uzņēmumā informē, ka vairāk nekā četrus gadus nav izveidots mehānisms kompensācijām par komercreisos pārvadātajiem pasažieriem, kuriem pienākas valsts noteiktās atlaides vai bezmaksas braucieni, kā rezultātā valstij uzkrājušās saistības pret pārvadātājiem vairāku simtu tūkstošu eiro apmērā.
Savukārt Autotransporta direkcijas (ATD) īstenotie pasākumi komerciālo pārvadājumu tirgus sakārtošanai ir prasījuši būtiskus laika un finanšu resursus, taču līdz šim nav izstrādāta skaidra un nozares dalībniekiem saprotama koncepcija par tirgus turpmāko attīstību, uzsver uzņēmumā.
Papildus tam pēdējā laikā būtiski pieaugušās degvielas cenas ir nozīmīgi palielinājušas pārvadājumu pašizmaksu, informē uzņēmumā, piebilstot, ka komercreisu turpmāka uzturēšana ir kļuvusi ekonomiski nepamatota, kas būtiski paātrināja lēmuma pieņemšanu par darbības pārtraukšanu iekšzemes komercreisu segmentā.
"Norma-A" pārstāvji norāda, ka atbildīgās institūcijas - Satiksmes ministrija un ATD - līdz šim nav pieņēmušas efektīvus lēmumus minēto problēmu risināšanai, un nozares dalībniekiem joprojām nav skaidrības par turpmāko regulējumu un atbalsta mehānismiem.
Uzņēmumā aicina atbildīgās institūcijas sākt mērķtiecīgu rīcību, lai izstrādātu skaidru un ilgtspējīgu regulējumu komerciālo pasažieru pārvadājumu jomā, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un caurspīdīgu kompensāciju sistēmu.
"Norma-A" turpinās nodrošināt starptautiskos pasažieru pārvadājumus, kā arī izvērtēs iespējas atgriezties vietējā tirgū, ja tiks sakārtota normatīvā vide un nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, piebilst kompānijā.
"Ecolines" apgrozījums 2024. gadā bija 28,832 miljoni eiro, kas ir par 6,6% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 78,5% - līdz 3,026 miljoniem eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Uzņēmums reģistrēts 1993. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4,739 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Norma-A" 82,17% daļu pieder "Ecolines Estonia", 9,86% daļu - Andrim Podgornijam, bet 7,97% daļu - Jegoram Ribzāmenam.