Edgars Rinkēvičs: Nākotnē varam raudzīties ar pārliecību par Latvijas drošību

Edgars Rinkēvičs: Nākotnē varam raudzīties ar pārliecību par Latvijas drošību
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Lāčplēša diena ir laiks gan pieminēt tos, kas cīnījušies par valsts neatkarību, gan raudzīties nākotnē ar pārliecību par Latvijas drošību, piedaloties Lāčplēša dienas svinīgajā godasardzes maiņas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa, paudis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā, prezidents pateicās Latvijas bruņoto spēku karavīriem un viņu ģimenēm, kā arī sabiedrotajiem par atbalstu valsts aizsardzībā.

Rinkēvičs atgādināja, ka šogad aprit 90 gadi kopš Brīvības pieminekļa iesvētīšanas un pirmās godasardzes nostāšanās pie tā. Tradīcija tika pārtraukta 1940. gadā, bet atjaunota pirms 33 gadiem.

Viņš citēja kādreizējo Valsts prezidentu Albertu Kviesi, kurš, atklājot pieminekli, sacīja, ka "piemineklis runā uz mums no pagātnes caur tagadni uz nākotni", uzsverot tā nozīmi kā Latvijas spēka un apņēmības simbolu.

Noslēgumā Valsts prezidents aicināja saglabāt apņēmību sargāt valsti ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.

Jau rakstīts, ka Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.

Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju".

Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.

Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums.

