Ceturtdiena, 09.10.2025 14:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:47
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 2. februāris, 2021 15:38

Ēdināšanas atbalsta sniegšana Ķeguma novadā

kegumanovads.lv
Ēdināšanas atbalsta sniegšana Ķeguma novadā
Otrdiena, 2. februāris, 2021 15:38

Ēdināšanas atbalsta sniegšana Ķeguma novadā

kegumanovads.lv

Ar 2021.gada 25.janvāri Ķeguma novada pašvaldībā, lai ārkārtas situācijas esamības laikā mazinātu Covid-19 radītās ekonomiskās, sociālās un veselības aprūpes krīzes sekas un atbalstītu Ķeguma novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu ģimenes, uzsākta pārtikas paku piegāde (1 reizi divās nedēļās) Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem mācības tiek īstenotas attālināti.

Pārtikas paku piegāde izglītojamiem bērniem tiek nodrošināta tikai Ķeguma novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, saskaņā ar skolu sagatavotajiem sarakstiem.

Par pārtikas paku piegādi vecākus informē Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors un Birzgales pamatskolas direktors. Skolēnu vecāki, kuru bērnu deklarētā dzīvesvieta nav Ķeguma novada pašvaldības administratīvās teritorija, pārtikas pakas saņem izglītības iestādes norādītajās vietās.

Pārtikas paku saņēmēju sarakstos netiek iekļauti skolēni, kuri, saskaņā ar pašvaldības atbildīgo speciālistu sniegto informāciju, jau saņem atbalstu deklarētajā dzīvesvietā.

Pārtikas pakas var saņemt Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie citu pašvaldību izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamie, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu un vienošanos ar pašvaldību, kuras izglītības iestādē mācās izglītojamais. Iesniegums jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, e-pasts- . Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai - Sandra Čivča, Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos (e-pasts: ).

Minēto atbalstu pašvaldība sniedz līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.maijam, kad vispārējo izglītības iestāžu izglītojamiem sākas 2020./2021.mācību gada vasaras brīvdienas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?