Efektīvi cīņā pret vardarbību bez ideoloģiska dokumenta - Stambulas konvencijai tapusi alternatīva

Nacionālās apvienības (NA), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti parakstījuši un Saeimā iesnieguši deklarāciju, kas apliecina valsts apņēmību mērķtiecīgi rīkoties, lai aizsargātu ikvienu no vardarbības, īpaši sievietes un bērnus, kā arī paredz atbilstošu risinājumu ieviešanu likumdošanas līmenī. Saeimā iesniegtā deklarācija paredz līdz 2026.gada 1.martam izstrādāt jaunu, visaptverošu likumu par vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanu un izskaušanu. Likums noteiks valsts pienākumu aktīvi risināt vardarbības problēmas, nodrošinās upuru aizsardzību un atbalstu - juridisku, psiholoģisku un sociālu palīdzību -, paredzēs stingru atbildību gan par vardarbības aktiem, gan valsts iestāžu bezdarbību, kā arī regulēs datu apkopošanu, institūciju sadarbību un sabiedrības izglītošanu vardarbības prevencijas jomā.

Saeimas deputāte Linda Matisone (AS) skaidro, ka šī deklarācija stiprinās Latvijas apņemšanos aizsargāt cilvēka cieņu un ģimenes vērtības, vienlaikus balstoties nacionālajos likumos un mūsu sabiedrības morālajos principos. "Tā ir atbilde tiem, kuri vēlas reālu, efektīvu rīcību pret vardarbību, nevis ideoloģiskus dokumentus, kas rada liekas pretrunas," tā deputāte.

Saeimas deputāts Nauris Puntulis (NA) norāda, ka NA konsekventi iestājusies par reālu un efektīvu cīņu pret vardarbību.  "Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vardarbības novēršanas jautājums kļūst par ideoloģisku cīņu un vardarbības problēmas netiek risinātas pēc būtības. Mūsu mērķis ir panākt praktisku rīcību – palīdzību cietušajiem un stingru atbildību vainīgajiem. Latvijai jāizstrādā efektīvs tiesisks regulējums, kas aizsargā cilvēkus, saskaņā ar Satversmes garu un vērtībām," uzsver N.Puntulis.

Deklarācijas iesniedzēji uzsver, ka reālu rezultātu iespējams panākt tikai tad, ja nacionālajā likumdošanā tiek iestrādātas konkrētas, praktiski īstenojamas normas, kas risina problēmas pēc būtības.

Ar iesniegto "Deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu" var iepazīties - šeit.

Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties ZZS balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.

Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā.

