Saeimas deputāts Nauris Puntulis (NA) norāda, ka NA konsekventi iestājusies par reālu un efektīvu cīņu pret vardarbību. "Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vardarbības novēršanas jautājums kļūst par ideoloģisku cīņu un vardarbības problēmas netiek risinātas pēc būtības. Mūsu mērķis ir panākt praktisku rīcību – palīdzību cietušajiem un stingru atbildību vainīgajiem. Latvijai jāizstrādā efektīvs tiesisks regulējums, kas aizsargā cilvēkus, saskaņā ar Satversmes garu un vērtībām," uzsver N.Puntulis.
Deklarācijas iesniedzēji uzsver, ka reālu rezultātu iespējams panākt tikai tad, ja nacionālajā likumdošanā tiek iestrādātas konkrētas, praktiski īstenojamas normas, kas risina problēmas pēc būtības.
Ar iesniegto "Deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu" var iepazīties - šeit.
Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties ZZS balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā.