Domes sēdes tiešraides laikā Helmanis atbild opozīcijas deputātiem par likumprojektu par Helmaņa atlaišanu no priekšsēdētāja amata.
“Jūs kauniniet citus, nosodiet, runājiet par ētiku, bet paši rīkojaties neētiski, izsakot apgalvojumus, kam nav pamata.
Lēmumprojekta sagatavotāja Dace Kļaviņa savā ziņojumā atklāti melo, palielinot manu algu par gandrīz 1400 eiro.
Dace Kļaviņa nemāk apstrādāt datus vai vēl ļaunāk melo, lai apmelotu savu kolēģi un maldinātu sabiedrību. Viņai pietrūkst pašrefleksijas! Vienā no savām publikācijām Dace Kļaviņa publiski aprakstīja manu veselības stāvokli, iesaistot pat manus ģimenes locekļus, tajā laikā viņa ieņēma Veselības ministrijas valsts sekretāra amatu. Es vērsos pie Veselības ministra Abu Meri, viņš atzina, ka Kļaviņas rīcība nebija ētiska, viņa bija spiesta savu publikāciju labot un dzēst neētiskos tekstus. Vai šodien Dacei ir tiesības runāt par citu ētiku?
Kļaviņa savā publikācijā pieminēja taupību. Kā var runāt par taupību cilvēks, kurš strādā veselības ministrijā kā viens no divdesmit padomniekiem. “Jaunās Vienotības” ministrija Ogres rajona slimnīcai noņēma 500 000 eiro.
Ja gribat taupīt, izdzenājat savu politisko barotavu, neskaitāmo padomnieku rindas, bet novāciet savas rokas no Ogres rajona slimnīcas un parasto cilvēku algām!”
Tāpat viņš konkrēti uzrunā citus opozīcijas deputātus, atbildot uz viņu publiski izskanējušajiem pārmetumiem. Sēdes laikā vairākkārt deputātiem tika izslēgti mikrofoni, daži deputāti sēdi Helmaņa runas laikā pameta, tāpat runāja no vietas. Sēdē bija jūtama spriedze.
Ogres novada pašvaldības domes sēdei iespējams sekot līdzi tiešraidē vietnē "YouTube".
Kā zināms, E.Helmanim darba nespējas lapa tika noformēta 25. augustā.
Šī gada 29. janvārī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) konstatējusi, ka Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pilda amata pienākumus bez speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.
VARAM ministrs Raimonds Čudars 29. janvārī ir nosūtījis pieprasījumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim par Ogres novada domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu bez speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, informē VARAM.
Saskaņā ar Pašvaldību likuma 69. panta otro daļu domes priekšsēdētājam ir pienākums sniegt paskaidrojumu piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Pašvaldību likums noteic, ka pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūta pieprasījumu kompetentajai valsts drošības iestādei par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam piešķiršanu domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc viņu ievēlēšanas amatā.
Jau iepriekš ziņots, ka pērn, decembrī, opozīcijai neizdevās gāzt no amata Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani.
Jaunās Vienotības deputāte Dace Kļaviņa uzskata – kamēr citi novadi un pilsētas straujā tempā attīstās, Ogres novada pašvaldībā strādājot izdzīvošanas režīmā. Helmanim tika pārmests, ka viņš, būdams "uz slimības lapas", ir aktīvs sociālajos tīklos, kur sola diskusijas par izmaiņām Ogres pilsētas izglītības sistēmā.
Ogres domē ir 23 deputāti, bet par mēra atsaukšanu bija parakstījušies deviņi - partijas "Jaunā vienotība" deputāti Kļaviņa, Siliņš, kustības "Par!" un Jaunās konservatīvās partijas kopīgā saraksta deputāti Santa Ločmele, Uldis Skudra, Kārlis Avotiņš, kā arī Latvijas reģionu apvienības deputāti Rūdolfs Kudļa, Matīss Mežaks, Kārlis Ansons un Mariss Martinsons.