Komentāru sadaļā pie Egila Helmaņa publicētā ieraksta par topošo projektu "Ogres vārti" Ogrē dominē pozitīvanoskaņa.
Vairāki komentētāji pauž sajūsmu, uzsverot, ka Ogre kļūst aizvien skaistāka, un pateicas par ieguldījumu pilsētas attīstībā.
Tikmēr kāds komentātjs piebilst, ka vēlētos redzēt līdzīgu aktivitāti arī pārējā novadā, ne tikai Ogrē.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis