Piektdiena, 5. decembris, 2025 16:17

OgreNet
Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Šodien, 5. decembrī, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis savā "Facebook" kontā dalījās ar fotogrāfijām no būvdarbiem, kas norisinās Ogrē, pie Daugavas. Ierakstam pievienots īss, bet zīmīgs teksts: "Top Ogres vārti!"

mceu_11836032811764944223432.png

Komentāru sadaļā pie Egila Helmaņa publicētā ieraksta par topošo projektu "Ogres vārti" Ogrē dominē pozitīvanoskaņa.

Vairāki komentētāji pauž sajūsmu, uzsverot, ka Ogre kļūst aizvien skaistāka, un pateicas par ieguldījumu pilsētas attīstībā. 

Tikmēr kāds komentātjs piebilst, ka vēlētos redzēt līdzīgu aktivitāti arī pārējā novadā, ne tikai Ogrē.

FOTO. Egils Helmanis dalās ar progresu &quot;Ogres vārtu&quot; būvniecībā Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
